Macierewicz o Zapad: ćwiczenia o wybitnie ofensywnym, agresywnym charakterze 0 by gd 18 września 2017

Ćwiczenia Zapad mają wybitnie ofensywny, agresywny charakter i są przygotowane tak, żeby móc ewentualnie bezpośrednio z ćwiczeń przejść do działań bojowych – ocenił szef MON Antoni Macierewicz.

Macierewicz w TV Republika był pytany o rozpoczęte w czwartek manewry Zapad 2017, które odbywają się na Białorusi, Morzu Bałtyckim, na zachodzie Rosji i w obwodzie kaliningradzkim.

„Rosja przygotowuje się do działań, które obejmują całą flankę wschodnią NATO, choć ze szczególnym uwzględnieniem ataku na Litwę, Ukrainę i Polskę, ale także rozszerza swoje działania na Morze Śródziemne. Jeżeli chodzi o okręty podwodne, to przewiduje także wejście na ten akwen” – podkreślił szef MON.

„To są rzeczywiście największe ćwiczenia od wielu lat. Nie wiem, czy nie największe w ogóle, jakie Rosja przeprowadza na naszej flance wschodniej, mające wybitnie ofensywny, agresywny charakter i przygotowane tak, żeby móc ewentualnie bezpośrednio z ćwiczeń przejść do działań bojowych” – powiedział Macierewicz. „Ja nie sądzę, by mogło do czegoś takiego dojść, nic na to nie wskazuje, ale taka jest struktura tego działania” – dodał minister.

W jego ocenie chodzi o wywarcie psychologicznego efektu zastraszenia na zachodnich elitach. W tym kontekście zwrócił uwagę, że niebawem w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne. „Niemcy są od wielu dziesiątków lat głównym obiektem presji rosyjskiej, bo zdobycie przychylności, aprobaty Niemiec de facto zmienia całą strukturę europejską” – powiedział.

„Ale z drugiej strony te ćwiczenia sprawiają, że armia rosyjska będzie miała takie zdolności” – podkreślił szef MON. „Aspektem istotnym jest dążenie do tego, by posiadać siłę zbrojną gotową do realnego działania. Tego Rosjanie nie ukrywają, wręcz eksponują ten element quasi potęgi, quasi siły” – zaznaczył.

Macierewicz zauważył, że w zestawieniu możliwościami NATO to są siły niewystarczające do skutecznego zaatakowania. Może to jednak wykorzystać – jak dowodził – do zrobienia wrażenia na niedoświadczonych politykach bądź takich politykach, którzy chcą wykorzystać ten element presji do swojej gry wewnętrznej – jak to się w jego ocenie dzieje w Niemczech. (PAP)

Na zdj.: Antoni Macierewicz fot. Olivier Hoslet/EPA