Luksusowe nieruchomości w Warszawie – atrakcyjny rynek inwestycji 

Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce sprawia, iż rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami, stanowiącymi bezpieczną i opłacalną formę lokaty kapitału. Atrakcyjne ceny, rosnące zainteresowanie i możliwości powodują, że jest to odpowiedni czas dla inwestorów z kraju i z zagranicy na inwestycję nad Wisłą. Na tym tle apartamentowiec Złota 44 w Warszawie jawi się, jako oferta szczególna.

Popyt na luksusowe nieruchomości

Rozwój gospodarczy, stabilna i bezpieczna sytuacja a także rosnąca zamożność mieszkańców sprawiają, że rośnie popyt na luksusowe nieruchomości w Warszawie. Inwestorzy z Polski i z zagranicy rynek nieruchomości uważają za bezpieczną i opłacalną formę lokaty kapitału. W jakiejś mierze odzwierciedla to ogólny trend obecny w krajach rozwiniętych, który sprawia, że mieszkańcy Chicago, Nowego Jorku, Berlina, Wiednia czy Paryża są coraz bardziej skłonni do lokowania kapitału w luksusowe nieruchomości. Na tym tle zainteresowanie Warszawą posiada jednak swoje cechy szczególne.

Potencjał rynku prestiżowych nieruchomości w Warszawie

Raport Deloitta wskazuje, iż warszawski rynek mieszkań́ luksusowych jest jednym z najbardziej stabilnych rynków w Europie i posiada wysoki potencjał wzrostu. Na tle luksusowych nieruchomości stolic innych krajów Europy czy USA Warszawa ma obecnie bardzo atrakcyjne ceny. Analitycy przewidują, że w najbliższym czasie ceny nieruchomości będą one rosnąć. Wzrost wartości nieruchomości w Warszawie lokował się na poziomie 16% (dane 2017-2018), a ceny w stolicy luksusowych apartamentów wahają się w granicach 5 600 – 9 500 USD za m2. Dla porównania w Pradze jest to koszt do 18 000 USD za m2, a w Nowym Jorku nawet do 64 000 USD za m2. W Polsce średni współczynnik stopy zwrotu wynosi 5 – 8% przychodu rynkowego (dane 2017-2018). Warto jednak zaznaczyć, iż podaż na rynku luksusowych mieszkań spełniających wysokie oczekiwania inwestorów nie jest bardzo duża i ogranicza się do nielicznych adresów w Warszawie.

ZŁOTA 44 to styl życia, komfort, społeczność

Unikatową i najbardziej pożądaną nieruchomością w Warszawie jest prestiżowa budowla przy ul. ZŁOTEJ 44. Jest to luksusowy, najwyższy w Unii Europejskiej apartamentowiec utrzymany w stylu dekonstruktywizmu, pełen symboliki a jednocześnie nowoczesny i funkcjonalny. Wznosząc się na wysokość 54 pięter w samym centrum miasta, vis a vis Pałacu Kultury, oferuje komfortowe apartamenty, szereg atrakcyjnych udogodnień budynku, tworzących klimat luksusu, wyrafinowanej estetyki, spokoju i spektakularnych widoków na panoramę miasta. Pytany o sytuację rozwoju Złotej 44 Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar, odpowiada: Nasza gospodarka rozwija się w zawrotnym tempie i Polacy są coraz bardziej skłonni do tego, aby inwestować w luksus. Co ciekawe dostajemy coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów mieszkających w Stanach, którzy rozważają zakup mieszkania w centrum Warszawy. W Złotej 44 staramy się sprostać ich najbardziej wymagającym oczekiwaniom – zapewniamy klientom prestiżową lokalizację, usługi na najwyższym poziomie i apartamenty wykończone materiałami najwyższej jakości. Za niewygórowaną ceną, na którą decydują się inwestorzy i przedsiębiorcy, stoi unikalność i niewątpliwy prestiż.

Tym co stanowi szczególne walory apartamentowca na Złotej 44 jest jego położenie w doskonałym punkcie komunikacyjnym miasta, prestiż lokalizacji, warunki zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i prywatność, miejsca parkingowe w strzeżonym podziemnym garażu z infrastrukturą dla aut elektrycznych. Udogodnienia rekreacyjne obejmują centrum wellness z basenem i siłownią, jacuzzi na 400-metrowym tarasie, sale konferencyjne, VIP business lounge, kino domowe z symulatorem gry golfa a także najwyższej klasy usługi concierge. Udogodnienia te sprawiają, że społeczność Złotej 44 – ludzie biznesu, sztuki, kultury i sportu, osoby znane w Polsce i za granicą, w tym także przedstawiciele Polonii zagranicznej – mają zapewnione optymalne warunki życia, pracy i odpoczynku.

Sam budynek charakteryzuje się dbałością o jakość estetyczną, elegancją kreski architektonicznej bryły jak i szczegółów wykonania. Wieżowiec został zaprojektowany przez Daniela Libeskinda, światowej sławy architekta, Amerykanina o polskich korzeniach. Wnętrza apartamentów, z których każdy jest odmienny, zostały zaprojektowane w londyńskiej pracowni projektowej Woods Bagot. Budynek stosuje ekologiczne technologie, w tym specjalne filtry powietrza i wody, systemy pozwalające redukować koszty i zużycie energii o 20%, dzięki technologii trójszybowej fasady. Z apartamentów przy Złotej 44 otwiera się zapierający dech w piersiach widok na Warszawę, z jej niezwykłą dynamiką rozwoju, łączącą historię z nowoczesnością, pnącą się wzwyż architekturą miasta nad Wisłą.

Walory te sprawiają, że Złota 44 to nie tylko ikoniczny dla współczesnej Warszawy budynek, ale także atrakcyjna forma inwestycji.

