Lech Wałęsa: populiści kupują masy 0 15 października 2019

Były prezydent Lech Wałęsa powiedział we wtorek na międzynarodowej konferencji Forum 2000 w Pradze, że wybory w Polsce wygrali populiści i demagodzy. Apelował także o wsparcie reform m.in. w Rosji.

„W Polsce (do władzy) doszli populiści i demagodzy i rozdają w tym populizmie wszystko, co się da i kupują masy. A klimat do tego jest dobry” – oświadczył były prezydent.

Zwrócił uwagę na zmiany zachodzące od czasów Solidarności. Wskazywał na Kościół, który w czasach dyktatury wiele rzeczy ukrywał. „Dyktatury upadły, więc możemy wyczyścić Kościół. Masy wierzyły księżom, kościołom, a dziś mówią: politycy zawiedli, Wałęsa zawiódł, Kościół zawiódł. Kogo wybierać?” – powiedział i dodał, że wobec takich pytań ludzie głosują na tych polityków, którzy dają więcej. „Oddaliśmy tym demagogom i populistom pole i oni demagogię głoszą i wygrywają” – ocenił.

Zdaniem Wałęsy dzisiejsza demokracja przeżywa kryzys, przed którym przestrzegał przed 20 laty. „W demokracji większość wygrywa, a dziś większość nie idzie na głosowanie. To gdzie jest demokracja?” – pytał.

„Za 10, 20 lat będą chodzić na wybory tylko ci, którzy mają być wybrani, a reszta ludzi nie będzie chodzić” – uważa. Apelował, by obywatele lepiej się organizowali. „Stare partie, to wszystko nie nadaje się na te czasy” – ocenił.

Wałęsa zwrócił uwagę, że reformatorzy i porządni ludzie – jak ich określił – muszą walczyć na argumenty. „Podważają (demagodzy) Unię Europejską, to gdzie my będziemy się porozumiewać?” – powiedział.

Pytany o Rosję odparł: „Rosja tak dalece się zmieniła, że nie poznaję Rosji, ale to jest za mało jak na dzisiejsze czasy”. Dodał, że jego zdaniem to, co robią rosyjscy demokraci jest dobre, ale trzeba to realizować „mocniej i solidarniej”. „Rosja jest potrzebna całemu światu, to piękny kraj” – powiedział.

Wałęsa wystąpił na zakończenie międzynarodowego Forum 2000, które poświęcone jest testamentowi byłego prezydenta Czech i Czechosłowacji, dysydenta i dramaturga Vaclava Havla. Tegoroczna edycja konferencji przebiegała pod hasłem „Jak odbudować nadzieję roku 1989”. Debaty dotyczyły przede wszystkim wyzwań, jakie stoją na całym świecie przed demokracją.

Piotr Górecki (PAP)

fot.ADAM WARZAWA/EPA-EFE/Shutterstock