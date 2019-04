Kraków. Prokuratura chce kuratora dla stowarzyszenia Wiosna 0 16 kwietnia 2019

Krakowska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę. Zadaniem kuratora będzie zwołanie w ciągu sześciu miesięcy walnego zgromadzenia członków, które wybierze pełny zarząd Wiosny.

Zgodnie ze statutem Wiosny jej zarząd powinien liczyć przynajmniej trzy osoby, ponieważ – jak czytamy we wtorkowym komunikacie prokuratury – „zarząd jednoosobowy nie jest bowiem w stanie skutecznie prowadzić spraw Stowarzyszenia, w tym m.in. zwołać Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków celem uzupełnienia składu zarządu”.

Zgodnie z rejestrem obecnie zarząd stowarzyszenia stanowi tylko prezes – ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta i wykładowca akademicki, współpracownik ks. Jacka Stryczka. Jednak prokuratura ma wątpliwości co do tego, czy ks. Babiarz jest prezesem, czy 4 lutego został skutecznie powołany na prezesa zarządu, a także czy walne zgromadzenie członków 11 lutego zostało skutecznie zwołane. Wątpliwości budzi też odwołanie ks. Babiarza z funkcji prezesa zarządu oraz ponowne powołanie na prezesa zarządu uprzednio odwołanej Joanny Sadzik. Powstaje również pytanie, czy skutecznym było wycofanie przez pozostałych członków zarządu oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w zarządzie.

„Działanie prokuratury nakierowane jest wyłącznie na doprowadzeniu do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia Wiosna, a w konsekwencji do sytuacji, by stowarzyszenie to mogło wypełniać swoje cele statutowe i normalnie funkcjonować” – wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Zaznaczył także, że prokuratura nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej stowarzyszenia.

Od lutego nie wiadomo, kto jest prezesem Wiosny. W czwartek ks. Grzegorz Babiarz został wpisany do KRS jako prezes, wpis jest nieprawomocny, ale deklaratoryjny. Ksiądz jako prezes zablokował Sadzik i jej współpracownikom dostęp do kont bankowych. Duchowny nie przychodzi do siedziby stowarzyszenia w Krakowie. Jak dotąd na co dzień w stowarzyszeniu pracowała Joanna Sadzik, dawna szefowa Szlachetnej Paczki, która uważała że jest prawowitym prezesem Wiosny.

Jak nieoficjalnie poinformowano PAP w stowarzyszeniu, od wtorku (dziś) Sadzik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W krakowskim sądzie rejonowym toczą się jeszcze inne postępowania rejestrowe (dot. wpisów do KRS), w tym na wniosek Joanny Sadzik.

Prokurator, niezależnie od wniosku o kuratora dla stowarzyszenia, zgłosił swój udział do tych postępowań rejestrowych, ponieważ – jak wyjaśnił rzecznik prasowy – taka jest „potrzeba ochrony praworządności i interesu społecznego”.

Sytuacja w stowarzyszeniu, które zasłynęło Szlachetną Paczką, stała się szczególnie napięta w ubiegłym tygodniu – w poniedziałek do siedziby organizacji przyszedł w asyście ochroniarzy ks. Babiarz i usiłował, zgodnie z relacjami świadków, „siłowo” uzyskać dostęp do komputerów przechowujących m.in. dane wrażliwe. Działanie takie skrytykowała krakowska kuria. Dwa dni później (środa) do stowarzyszenia zapukał prokurator i policja, którzy następnie, wraz z biegłymi, zabezpieczyli dokumentację Wiosny.

Prokuratura od września ub.r. prowadzi postępowanie ws. ewentualnego naruszenia praw pracowniczych w krakowskim stowarzyszeniu. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak Onet opublikował tekst sugerujący, że ks. Jacek Stryczek, założyciel i ówczesny prezes Wiosny, mobbuje pracowników. W odpowiedzi na to Stryczek, który zaprzeczał takim zarzutom, podał się do dymisji. W jego miejsce walne zgromadzenie powołało Joannę Sadzik.

4 lutego walne zgromadzenie Wiosny odwołało Sadzik i powołało na prezesa ks. Grzegorza Babiarza. Sadzik twierdziła, że nie wie, dlaczego została odwołana. 11 lutego walne zgromadzenie, w innym niż poprzednio składzie, przywróciło Sadzik i jej zarząd. To działanie w marcu sąd, na wniosek Babiarza, uznał za bezprawne i nakazał wykreślenie Sadzik i jej zarządu z KRS, kilka dni później sąd zdecydował o wpisaniu ks. Babiarza do KRS.(PAP)

fot.Marcin Bielecki/PAP