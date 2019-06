Kopcińska: wiele wskazuje, że rekonstrukcja rządu będzie we wtorek przed południem 0 3 czerwca 2019

Wiele wskazuje na to, że we wtorek przed południem premier Mateusz Morawiecki ogłosi zmiany w składzie Rady Ministrów – oświadczyła w poniedziałek rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Kopcińska w rozmowie z TVP Info była pytana o termin rekonstrukcji rządu, o to czy stanie się to we wtorek czy może w najbliższy piątek.

„Wiele wskazuje, że jutro przed południem premier Mateusz Morawiecki ogłosi zmiany w rządzie” – odpowiedziała Kopcińska.

Jak dodała, zmiany spowodowane są wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których mandaty europosłów uzyskało kilkoro ministrów.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował wcześniej w poniedziałek, że wniosek premiera ws. rekonstrukcji rządu jeszcze nie wpłynął. Jak dodał, z uwagi na kalendarz prezydenta, rekonstrukcja może odbyć się we wtorek lub w piątek, a prezydent ma zarezerwowany czas w oba te dni.

Wicepremier Jarosław Gowin podczas poniedziałkowej wizyty w Poznaniu wskazywał, że w rządzie pojawi się wiele nowych, młodych twarzy. „I to jest być może zapowiedź tego, co nastąpi po jesiennych wyborach – o ile to nadal Zjednoczona Prawica będzie cieszyła się największym zaufaniem Polaków” – dodał Gowin.

W wyborach do PE, które odbyły się 26 maja mandat otrzymało kilku ministrów: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister w KPRM Beata Kempa, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mandaty zdobyli też: wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wiceszef MS Patryk Jaki. (PAP)

Na zdjęciu: Joanna Kopcińska

fot.Pawel Supernak/EPA-EFE/REX/Shutterstock