Komisja ustaliła listę 15 sędziów-kandydatów do KRS

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ustaliła w poniedziałek listę 15 sędziów – kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Składa się ona z dziewięciu kandydatów wskazanych przez PiS i sześciu wskazanych przez Kukiz’15.

Za ustaleniem takiej listy głosowało 18 posłów, przeciw było 10, nikt się nie wstrzymał.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. Ze wstępnego harmonogramu kontynuacji przerwanego w zeszłym tygodniu posiedzenia Sejmu wynika, że wyborem sędziów – członków KRS – Izba ma zająć się we wtorek.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W drugiej połowie lutego Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Po upublicznieniu wszystkich nazwisk z listy, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów spośród 18 zgłoszeń.

PiS wskazał dziewięciu kandydatów. Kandydaci wskazani przez PiS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Z kolei klub Kukiz’15 wskazał sześciu kandydatów. Kandydaci wskazani przez ten klub to: Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Maciej A. Mitera.

Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów.

„Proponuję, aby na liście umieścić kandydatów zgłoszonych przez oba kluby” – zaproponował przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS). Tę propozycję poparło 18 posłów, a przeciw było siedmiu. Wtedy przystąpiono do ostatecznego głosowania nad ustaleniem listy kandydatów.

Na końcu posiedzenia komisji na posła sprawozdawcę wybrano przewodniczącego Piotrowicza. Głosowania odbyły się w burzliwej atmosferze. (PAP)

