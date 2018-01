Juncker: nie prowadzimy wojny z Polską

Nie prowadzimy wojny z Polską, jesteśmy od tego dalecy, lecz chcemy, żeby nasze obawy były traktowane poważnie – oświadczył w poniedziałek szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker pytany o oczekiwania przed wtorkowym spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim.

„Będziemy mieli pogłębioną dyskusję o wszystkich sprawach dotyczących Europy i Polski. Nie jestem ani optymistą, ani pesymistą, ale poważnie biorę pod uwagę, co mówią nasi polscy koledzy. Oni muszą zrobić to samo” – powiedział dziennikarzom w Brukseli Juncker. Jak zaznaczył, ma na myśli kwestie praworządności.

„Musimy przedyskutować to bardzo poważnie, bardzo szczerze. Nie jesteśmy w trakcie wojny z Polską. Jesteśmy od tego dalecy, ale poważnie bierzemy pod uwagę polskie obawy. Chciałbym, żeby nasi polscy przyjaciele poważnie brali pod uwagę nasze obawy” – dodał.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Europejskiej i szefa polskiego rządu ma się rozpocząć we wtorek o godz. 20. W kolacji ma wziąć też udział wiceszef KE prowadzący procedurę praworządności wobec Polski Frans Timmermans. Rzecznik Komisji zapowiedział w poniedziałek, że nie będzie to spotkanie jednego tematu, lecz okazja do szerszej rozmowy o relacjach między UE a Polską oraz o o sprawach europejskich.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Na zdj.: Jean-Claude Juncker, fot. Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA