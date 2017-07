Ivanka Trump złożyła kwiaty przed pomnikiem Bohaterów Getta i odwiedziła muzeum POLIN 0 by J M 6 lipca 2017

Córka amerykańskiego prezydenta Ivanka Trump złożyła w czwartek przed południem kwiaty przed warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta i odwiedziła znajdujące się obok Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W trakcie składania kwiatów przed pomnikiem Bohaterów Getta naczelny rabin Polski Michael Schudrich odmówił kadisz.

„Myślę, że ta symboliczna wizyta Ivanki Trump jest sygnałem, że jest to ważne, że gmina żydowska w Polsce jest ważna dla rodziny prezydenckiej” – powiedziała PAP wicedyrektor muzeum Dorota Keller-Zalewska.

Jak dodała, pomnik Bohaterów Getta zawsze zachęca do refleksji na temat tego, jak bohaterskie walki wyglądały w tej części Warszawy – i o to też dopytywała córka prezydenta USA.

Dyrektor zaznaczyła, że wizyta Ivanki Trump jest wielkim i bardzo przyjemnym zaskoczeniem, muzeum dowiedziało się o tym kilka godzin temu. „Nawet nie wiedzieliśmy do końca, jaki będzie przebieg wizyty. Najważniejszym jej akcentem było złożenie kwiatów przed pomnikiem Bohaterów Getta warszawskiego. To symboliczny gest, który wyrażają w zasadzie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzają Polskę, i to trzeba podkreślić. Udało nam się również wygospodarować parę minut z czasu pani Ivanki Trump w Muzeum Historii Żydów Polskich” – mówiła.

Jak relacjonowała dyrektor, Ivance Trump pokazano wspaniały dach XVII – wiecznej synagogi, rekonstrukcję XVII – wiecznej synagogi z Gwoźdźca, a także galerię międzywojenną – „czas, kiedy diaspora żydowska była największa, czyli półmilionowa na terenie Polski przed II wojną światową. „To są takie dwa najważniejsze momenty historyczne, które pokazujemy naszym najważniejszym gościom. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało się to pokazać Ivance Trump” – dodała.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich pytany o znaczenie wizyty Ivanki Trump w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, odparł, że wizyta każdego, kto zdecyduje się spędzić czas pod pomnikiem i oddać hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej Żydom „jest ważna”. „Kiedy jest to człowiek pochodzenia żydowskiego, którego dziadkowie męża przeżyli Holocaust, ma dodatkowe znaczenie i jest szczególnie ważne. Z drugiej strony jest to dla nas – społeczności żydowskiej – smutne, że – jej ojciec -prezydent (Donald) Trump nie ma czasu. Jest pierwszym amerykańskim prezydentem od 25 lat, który nie znalazł na to czasu” – podkreślił naczelny rabin Polski.

Pomnik Bohaterów Getta – pomnik na warszawskim Muranowie upamiętniający bohaterów getta warszawskiego, wzniesiony w pobliżu miejsca pierwszych walk bojowców żydowskich z hitlerowcami w czasie powstania w warszawskim getcie w kwietniu 1943. Jego projekt wykonał Leon Suzin, monument został odsłonięty 16 kwietnia 1946. (PAP)