Dulkiewicz: proszę gdańszczan o konstruktywna krytykę, wsparcie, o to, byśmy byli wspólnotą 0 4 marca 2019

Proszę o konstruktywną krytykę, proszę o wsparcie i pomoc, ale proszę też o to, żebyśmy tak, jak w ciągu ostatnich siedmiu tygodni umieli być wspólnotą, żebyśmy nadal w tym trwali – powiedziała w piątek prezydent-elekt Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

39-letnia Aleksandra Dulkiewicz, prawnik i samorządowiec, wygrała w I turze przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska uzyskując 82,22 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 48,6 proc.

„Wczoraj rano, kiedy obudziłam się, wiedziałam, że to siedem tygodni od morderstwa pana prezydenta Pawła Adamowicza. Dopiero w tę wczorajszą niedzielę z całą mocą zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba będzie go zastąpić. Bez was tego nie zrobię, proszę was wszystkich o wsparcie i pomoc. Wiem, że ta niedziela wyborcza dla wielu z nas była kolejnym etapem oswajania smutku po stracie” – mówiła nowo wybrana prezydent Gdańska na konferencji prasowej.

„Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, proszę o konstruktywną krytykę, proszę o wsparcie i pomoc, ale proszę też o to, żebyśmy tak, jak w ciągu ostatnich siedmiu tygodni umieli być wspólnotą, żebyśmy nadal w tym trwali, żebyśmy byli lepsi dla siebie, uśmiechali się do siebie częściej, umieli wpuścić czekającego na wjazd kierowcę albo umieli jeździć na suwak. Wiem, że potrafimy to zrobić, to wszytko zależy od naszego codziennego wyboru, naszych osobistych decyzji” – kontynuowała Dulkiewicz.

Podziękowała też mieszkańcom miasta za udział w niedzielnych wyborach. „Bardzo dziękuje każdemu z 139 tysięcy 790 głosujących, którzy mi zaufali, uwierzyli, że jestem w stanie udźwignąć ciężar tych obowiązków” – powiedziała Dulkiewicz.

Podziękowała również osobom pracującym w 196 Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gdańsku. „To są prawdziwi obywatele, którzy zarówno w ciągu dnia pracowali przy prowadzeniu wyborów, jak i w ciągu w nocy liczyli głosy (…). To prawdziwy przykład obywatelskiej postawy, kiedy wspólnie troszczymy się o to, by procedury demokratyczne działy się bez trudności” – powiedziała.(PAP)

fot.Marcin Gadomski/EPA-EFE/REX/Shutterstock