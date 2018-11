Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła kopia listu ambasador USA 0 by EM 27 listopada 2018

Kopia listu ambasador USA Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego, przeznaczona do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, wpłynęła do Kancelarii Prezydenta – powiedział PAP we wtorek prezydencki rzecznik Błażej Spychalski.

„Potwierdzam, że kopia listu skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego – do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy – wpłynęła do Kancelarii Prezydenta” – powiedział PAP rzecznik prezydenta. Dodał, że nie chce komentować treści pisma.

Wcześniej o tym, że Spychalski potwierdził otrzymanie przez Kancelarię Prezydenta RP kopii listu Mosbacher, napisała Wirtualna Polska.

W poniedziałek tygodnik „Do Rzeczy”, poinformował, że ambasador USA w Polsce przesłała na ręce premiera Morawieckiego list komentujący śledztwo ws. środowisk neonazistowskich w Polsce oraz materiału telewizji TVN na ten temat.

Jak informuje „Do Rzeczy”, ambasador Mosbacher miała napisać w liście, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować – wypowiadanych publicznie przez polskich polityków – krytycznych słów pod adresem dziennikarzy stacji TVN, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego nazistowskiego środowiska w Polsce.

Mosbacher – według autora publikacji – miała napisać, że za niedopuszczalny uważa fakt, iż osoby publiczne podważają wiarygodność stacji TVN. W jej ocenie wyrażane przez polityków publicznie wątpliwości – co do rzetelności materiału – mają być atakami na „niezależnych dziennikarzy”.

Jak dowiedział się tygodnik „Do Rzeczy”, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołał spotkanie z ambasador Mosbacher. Do rozmów miało dojść z inicjatywy ambasador. Według źródeł „Do Rzeczy”, powodem odwołania spotkania była wypowiedź Mosbacher dotycząca ostrej reakcji amerykańskiego Kongresu w przypadku ewentualnego łamania wolności słowa w Polsce.

Przedstawiciele biura prasowego resortu nauki potwierdzili we wtorek PAP, że spotkanie wicepremiera Gowina z ambasador USA w Polsce zostało odwołane. Nie komentowali okoliczności i powodów odwołania tego spotkania. (PAP)

Na zdjęciu: Ambasador Georgette Mosbacher

fot.Jacek Turczyk/EPA-EFE/REX/Shutterstock