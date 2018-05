Czaputowicz: wizyta prezydenta w Białym Domu – być może we wrześniu 0 by EM 22 maja 2018

Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział we wtorek, że może dojść do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. „Zaproszenie jest otwarte” – dodał. Jego zdaniem taka wizyta może odbyć się we wrześniu lub w innym terminie.

Minister pytany w rozmowie z TVN, czy dojdzie do wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, odparł: „myślę, że dojdzie, tak, bo zaproszenie jest otwarte”.

Czaputowicz zaznaczył, że jest to kwestia ustalenia terminu i dopasowania kalendarzy prezydenta RP i prezydenta USA Donalda Trumpa. „Zobaczymy, być może we wrześniu, a może w innym terminie” – powiedział.

„W każdym razie zostałem zapewniony, że Stany Zjednoczone są zainteresowane tą wizytą i będzie ona zrealizowana” – dodał szef MSZ.

W sobotę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że spotkanie prezydentów Polski i USA możliwe jest jeszcze w tym roku. „W jednym z ostatnich listów (…) prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy padły takie zdania, gdzie prezydent Trump wyraża nadzieję, że dojdzie do spotkania jeszcze w tym roku” – mówił prezydencki rzecznik.

Nadzieję, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania z Trumpem w piątkowym wywiadzie dla radia RMF wyraził sam prezydent Duda. Dopytywany, czy amerykański przywódca przyjmie polskiego prezydenta z okazji 100-lecia niepodległości, odparł: „zakładam, że tak”. Polski prezydent przypomniał też, że zwrócił się do Trumpa by w miarę możliwości wziął udział w tegorocznym szczycie Trójmorza.

Przed południem we wtorek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wrócili do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent przebywał w Stanach Zjednoczonych z pięciodniową wizytą. W jej trakcie poprowadził debatę wysokiego szczebla w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w związku z objęciem przez nasz kraj przewodnictwa w tym gremium; w Millennium Park w Chicago para prezydencka spotkała się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w USA.(PAP)

fot.MICHAEL REYNOLDS/EPA-EFE/REX/Shutterstock