Bielan po spotkaniu Kaczyński-Salvini: w wielu kwestiach mamy podobne poglądy; z Ligą warto rozmawiać 0 by EM 9 stycznia 2019

Podczas spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem Włoch, szefem prawicowej Ligi Matteo Salvinim poruszono m.in. temat eurowyborów i przyszłej architektury europejskiej; w wielu sprawach mamy podobne poglądy, z Ligą warto rozmawiać – podkreślił wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Matteo Salvinim odbyło się w środę w siedzibie PiS. Uczestniczyli w nim także m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz eurodeputowani PiS: Tomasz Poręba i Ryszard Legutko.

Po zakończeniu rozmów Bielan powiedział dziennikarzom, że spotkanie liderów PiS i Ligi było „bardzo dobre” i koncentrowało się „przede wszystkim na relacjach polsko-włoskich”.

Jak dodał, Włochy są bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski i ważnym inwestorem w naszym kraju. „Zdajemy sobie sprawę z wagi Włoch wewnątrz UE, z wagi relacji polsko-włoskich, choćby handlowych. Włochy są naszym trzecim największym partnerem gospodarczym – ponad 22 mld euro rocznie – ważnym inwestorem gospodarczym” – zauważył.

Wicemarszałek Senatu wyraził zadowolenie, że również relacje polityczne między Polską i Włochami są coraz lepsze. „Było to pierwsze spotkanie obu liderów, ale atmosfera była bardzo sympatyczna. Pan wicepremier Salvini podkreślił, że zależy mu na bardzo dobrych relacjach z Polską” – relacjonował Bielan.

Pytany czy rozmowa dotyczyła też sytuacji i ewentualnej współpracy po tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Bielan przyznał, że podczas rozmowy poruszono m.in. temat eurowyborów. „Rozmawialiśmy o wyborach do PE, o całej architekturze europejskiej po tych wyborach, nie tylko dotyczących samego PE. Na wiele kwestii mamy podobne poglądy. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale mamy na wiele spraw podobne poglądy” – zaznaczył polityk.

Dopytywany czy możliwa jest bliższa współpraca PiS i włoskiej Ligi po wyborach, Bielan odpowiedział, że nie chce w tej chwili niczego przesądzać. „Umówiliśmy się na kolejne spotkania, zobaczymy” – dodał. Bielan zwracał jednocześnie uwagę, że włoska Liga może mieć największą delegację partyjną w PE po najbliższych wyborach. „Niektóre sondaże dają im aż 29 mandatów, to mniej więcej tyle co może zdobyć niemieckie CDU, więc warto z Ligą rozmawiać” – przekonywał wicemarszałek Senatu.

Polityk Porozumienia Jarosława Gowina poinformował ponadto, że podczas spotkania rozmawiano też o konflikcie na Ukrainie. „Premier Salvini rozumie pozycję Polski wobec konfliktu na Ukrainie” – zaznaczył Bielan. „Salvini podkreślił bardzo mocne przywiązanie Włoch, swojej partii Ligi do relacji transatlantyckich, do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Mówił, że jego kolejna wizyta zagraniczna to będzie wizyta w Waszyngtonie” – relacjonował.

Wicemarszałek Senatu został też zapytany, czy wicepremier Włoch tłumaczył podczas spotkania swój stosunek do prezydenta Rosji Władimira Putina w kontekście sytuacji na Ukrainie. Bielan odparł, że Salvini „podał w wątpliwość czy sankcje są skuteczne”.

„W tej sprawie się różnimy. Naszym zdaniem sankcje wobec Rosji są ważnym elementem nacisku na Rosję. Natomiast podkreślał jednocześnie przywiązanie do członkostwa w NATO i do relacji transatlantyckich, do relacji z USA” – powiedział Bielan.(PAP)

Na zdjęciu: Matteo Salvini

fot.RADEK PIETRUSZKA/EPA-EFE/REX/Shutterstock