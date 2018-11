Biało-Czerwony Marsz „Dla Ciebie Polsko” z udziałem prezydenta i premiera (ZDJĘCIA) 0 by EM 11 listopada 2018

Z udziałem prezydenta i premiera przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy Biało-Czerwony Marsz „Dla Ciebie Polsko” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Policja szacuje, że uczestniczyło w nim 250 tys. osób.

Marsz o 15.00 rozpoczęło wystąpienie prezydenta i odśpiewanie hymnu narodowego. „Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi, pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, byśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego – to jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona” – mówił prezydent Andrzej Duda.

Na czele marszu niesiono transparent z hasłem „Dla Ciebie Polsko”. Przy dźwiękach patriotycznych pieśni maszerowali oprócz prezydenta także m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister SWiA Joachim Brudziński, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. W marszu brali udział ludzie młodzi, rodziny z dziećmi, seniorzy. Nad uczestnikami powiewało tysiące biało-czerwonych flag. Wzdłuż trasy ustawiały się osoby, które pozdrawiały maszerujących. W pochodzie spotkać można było osoby z różnych części Polski.

Na trasie doszło nawet do oświadczyn. Młody mężczyzna, uczestnik marszu, trzymał w ręku flagę Polski. Kobieta przyjęła oświadczyny, otrzymała bukiet biało-czerwonych róż. Narzeczonym pogratulował premier.

W marszu brało udział tak wiele osób, że gdy jego czoło docierało do ronda Waszyngtona, ostatni uczestnicy ruszali z ronda Dmowskiego.

Mieszkanka Łodzi powiedziała PAP, że przyjechała do stolicy, bo to jej patriotyczny obowiązek. Małżeństwo w średnim wieku do udziału w marszu skłoniła rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. „Jesteśmy Polakami, a 100 lat odzyskania niepodległości zdecydowanie lepiej jest świętować ze wszystkimi niż samemu w domu. Atmosfera była bardzo dobra, jesteśmy zadowoleni” – powiedział mężczyzna. Młodzi ludzie z dwójką dzieci, którzy na marsz 11 listopada wybrali się po raz pierwszy, ocenili, że „było OK”. „Dzieci przeszły całą trasę; zobaczyły, co znaczy poczucie wspólnoty” – stwierdzili.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk na rondzie Waszyngtona podziękował uczestnikom Biało-Czerwonego Marszu „Dla Ciebie Polsko” za obecność i postawę.

Dowództwo Garnizonu Warszawa po 19.00 poinformowało, że w związku z opuszczeniem mostu Poniatowskiego przez ostatniego uczestnika marszu, jako elementu uroczystości państwowych, uległ on zakończeniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i minister koordynator służb specjalnych poinformowali w niedzielę wieczorem, że służby nie odnotowały poważniejszych zakłóceń porządku publicznego podczas państwowych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zdarzyły się incydenty. Grupa uczestników zgromadzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości rzuciła kilkanaście rac w kierunku Obywateli RP stojących w pobliżu trasy przemarszu. Uczestników obu zgromadzeń oddzielał kordon policji i wojska, a także ciężarówka. Natomiast osoby trzymające transparenty i czarne flagi z napisami „Polski nacjonalizm” spaliły flagę „Antify”. Z kolei na moście Poniatowskiego spalono flagę UE. Na jednym z samochodów z nagłośnieniem zawieszono transparenty: „Islam is enemy of Europe”, „Delete Islam”.

Uczestnicy zgromadzenia organizowanego przez stowarzyszenie nieśli transparenty, na których można było przeczytać m.in. „Patriotyzm największą siłą narodu polskiego”; „1918-2018 wolnym być!”; „Bóg, Honor, Ojczyzna”; „Forza Nuova”. Widoczne były portrety m.in. Henryka Sienkiewicza i Romana Dmowskiego. Odpalono race.

Grupa osób skandowała m.in. hasła: „Biało-czerwone to barwy niezwyciężone”; „Cześć i chwała bohaterom”; „Lwów i Wilno zawsze polskie”; „Pileckiego pamiętamy, komunistom żyć nie damy”; „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”; „Szczerbiec w dłoń – komunistów goń, goń, goń”; „Naszą drogą nacjonalizm”; „Zawsze w pamięci Żołnierze Wyklęci”; „Roman Dmowski wyzwoliciel Polski”; „Ocalić Europę przed emigracją”.

„Kilku bandytów nie zepsuje uroczystości i święta setek tysięcy Polaków” – powiedział PAP szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do treści niektórych transparentów i okrzyków uczestników zgromadzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

„Ćwierć miliona Polaków w stolicy pokazało dziś, że potrafimy się zjednoczyć i uczcić święto naszej Ojczyzny. Dziękuję w szczególności MON, MSWiA za bezpieczne stulecie odzyskania Niepodległości! Serdeczne dzięki również dla klubów GP i wszystkich uczestników Marszu!” – napisał później Dworczyk na Twitterze.

Z kolei rzecznik rządu Joanna Kopcińska powiedziała PAP po zakończeniu marszu: „Cieszymy się, że marsz z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przebiegł w spokojnej atmosferze, bez zakłóceń. Jak dodała, widok setek tysięcy biało-czerwonych flag jest bardzo „symboliczny i budujący”.

Na jeden marsz złożyły się formalnie dwa zgromadzenia – jedno organizowane przez rząd, a drugie przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. (PAP)

fot.TOMASZ GZELL/EPA-EFE/REX/Shutterstock