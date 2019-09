Zawody rodzinne Tatra Sport – niestraszny nawet deszcz i chłód 0 15 września 2019

Już po raz piąty Fundacja Kultury Tatrzańskiej była gospodarzem polonijnych rodzinnych zawodów sportowych Tatra Sport. Odbyły się one na obiektach Sióstr Franciszkanek Chrystusa Króla w Lemont, a wzięło w nich udział 120 dzieci i ich rodziców. Główna nagroda w wysokości 500 dolarów, ufundowana przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową dla najlepszej rodziny przypadła Małgorzacie i Andrzejowi Guńka i ich dzieciom Ani, Adrianowi i Adamowi.

Cztery poprzednie edycje zawodów zebrały wiele pochlebnych recenzji. Podobnie było w miniony weekend, choć niezbyt sprzyjająca pogoda, która zafundowała uczestnikom i organizatorom krople deszczu i temperaturę w niczym nieprzypominającą lato, spowodowała, że nie zanotowano rekordu frekwencji. Jednak 120 dzieci i ich rodziców, którzy stanęli na starcie, potwierdziło sens organizowania tego typu przedsięwzięć.

Jak co roku największym powodzeniem cieszyły się wyścigi kolarskie, biegi przełajowe, rodzinny tor przeszkód, ale również nie brakowało chętnych, do tego, by przekonać się, że rzut siekierą do celu wcale nie jest taki łatwy.

– Mieliśmy nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord frekwencji i pewnie by się tak stało, gdyby pogoda okazała się lepsza. Niestety nie mieliśmy na nią wpływu, a szkoda, bo zawody, które były naprawdę udane, mogłyby być jeszcze bardziej okazałe. Wszyscy, którzy wystartowali, zasługują na miano zwycięzców, a ci, którzy przyszli ich dopingować na słowa szacunku. To dzięki nim to impreza żyje, rozwija się i udowadnia swoją potrzebę. Jej powodzenie było również możliwe dzięki pracy wolontariuszy. Członkowie klubu rowerów górskich „Flatlanders” pod kierunkiem Krzysztofa Żółtka przygotowali trasy do wyścigów rowerowych i biegów i zadbali o to, by przebiegały one sprawnie i bez zakłóceń. Podziękowania należą się także Marcie Cebuli. Na co dzień jest instruktorką fitness w Park District w Burbank, a w niedzielę zadbała o gimnastykę dla wszystkich uczestników i aerobik dla kobiet, nie tylko tych, które brały udział w zawodach, także dla kibicujących i dopingujących. – mówi Bogdan Ogórek, prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej.

I choć w tego typu imprezach nie liczy się miejsce, tylko udział, nie mierzy się czasu, ani odległości, każdy dążył do tego, by powrócić do domu z medalem, dyplomem i satysfakcją, że się udało, jeżeli nie wygrać, to dobiec, dojechać, strzelić bramkę lub celnie trafić do tarczy.

W tym roku zabrakło na starcie rodziny Leśnych, która triumfowała w dwóch poprzednich edycjach i miała szanse na trzecie z rzędu zwycięstwo. Może w przyszłym roku po raz kolejny spróbuje. Miała ona jednak godnych następców. Wygrali Małgorzata i Andrzej Guńka przy sporej pomocy swoich pociech Ani, Adriana i Adama. W nagrodę otrzymali 500 dolarów, które ufundowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

Tak jak w roku ubiegłym organizatorzy, uczestnicy i dopingujący kibice wyrażali nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego typu przedsięwzięcie, tak teraz jest już przesądzone, że szósta edycja zawodów rodzinnych odbędzie się w przyszłym roku 13 września. Wszyscy mogą się już poczuć na nią zaproszeni.

Dariusz Cisowski

Zdjęcia: Artur Partyka