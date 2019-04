Żaneta Marcinik tegoroczną Królową Parady Konstytucji 3 Maja 0 1 kwietnia 2019

Dwudzieste pierwsze wybory Królowej Parady Trzeciego Maja odbyły się w sobotę, 23 marca w sali bankietowej Lone Tree Manor w Niles. O tytuł rywalizowało, podobnie jak w ubiegłym roku 10 uroczych młodych dziewczyn: Natalia Salamon, Sandra Necka, Dagmara Nowicka, Patrycja Tkaczuk, Nicolette Klus, Emily J. Długopolski, Żaneta Marcinik, Matylda Sojko, Kamila Bochenek i Alina Bosak. Namłodsza z nich liczyła zaledwie 17 lat.

Dwudzieste pierwsze wybory królowej Parady Trzeciego Maja odbyły się w sobotę 23 marca w sali bankietowej Lone Tree Manor w Niles. Jak co roku, goście w wypełnionej do ostatniego miejsca sali podziwiali prezencję, wdzięk, umiejętności i inteligencję kandydatek. Biorąc po uwagę fakt, iż połowa młodych kobiet, ubiegających się o ten zaszczytny tytuł urodziła się w USA, ich świetna znajomość języka polskiego zadziwiła publiczność.

Na krótko przed rozpoczęciem konkursu ustępująca królowa Magda Tołwińska podzieliła się swoimi wrażeniami z mijającego panowania. –To był dla mnie niesamowity rok. Dużo niezapomnianych wrażeń. Była to dla mnie funkcja patriotyczna i społeczna. Miałam okazję poznać polską parę prezydencką. Na dożynkach ZKP niosłam dary z komendantem Golińskim. Były też śmieszne i zabawne momenty. Zapisałyśmy się na mecze plażowej piłki nożnej. Byłyśmy przygotowane na wygraną, ale byli tam sami profesjonalni piłkarze i nasza drużyna przegrała każdy mecz. Chciałam podziękować wszystkim dobrym ludziom, których Pan Bóg postawił na mojej drodze w ciągu tego roku. Był to wspaniały rok.

Sobotnie wybory były zwieńczeniem wielotygodniowych przygotowań. Kandydatki na Królową Parady rozpoczęły rywalizację o koronę w sukniach ślubnych przy dźwiękach poloneza. Następnie odpowiadały na pytania zadawane przez jury i prezentowały swoje talenty. Piękne pokazy taneczne, recytacje i występy folklorystyczne nagradzano gromkimi oklaskami.

Natalia Salamon zaprezentowała własnoręcznie haftowane serwetki i obrusy. Sandra Necka, wraz z partnerem z zespołu Studio 5 Słoneczka, pokazała swój kunszt w tańcu towarzyskim. Dagmara Nowicka zaskoczyła publiczność umiejętnościami piłkarskimi, strzelając gola prowadzącemu galę Łukaszowi Dudce. Jednak najgorętszymi oklaskami została nagrodzona Matylda Sojko za wspaniałą deklamację „Koncertu Jankiela” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas przerwy w krótkim recitalu wystąpiła Natalia Kawalec, wschodząca gwiazda polonijnej sceny muzycznej.

Następnie, przy aplauzie publiczności, urocze młode kobiety zaprezentowały się w sukniach wieczorowych. Wszystkie kandydatki musiały również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jako Królowa Parady 3 Maja zaangażują się w imprezy polonijne, reprezentując Komitet Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, oraz co zrobią, by zmobilizować młodzież polonijną do działania w środowisku polonijnym. Przed udaniem się jury na narady kandydatki raz jeszcze przemaszerowały przed publicznością. Komisja w składzie: Dr Łucja Mirowska-Kopeć – przewodnicząca, Marcin Krępa, wicekonsul RP Piotr Semeniuk, Agnieszka Grot, Paweł Kawa, Małgorzata Ptaszyńska, dr Paweł Maciąg, miała twardy orzech do zgryzienia. Przedłużające się obrady z regulaminowych dwudziestu minut do prawie czterdziestu świadczyły o zaciętej dyskusji nad wyborem. W oczekiwaniu na werdykt jedna z kandydatek, Alina Bosak, podzieliła się swoimi wrażeniami: – Jestem bardzo szczęśliwa, że tyle przyjaciółek i rodzina jest tutaj ze mną. Przyszli mnie wspierać i zostaną do końca. Bardzo się z tego cieszę, że są ze mną w tych emocjonujących dla mnie chwilach.

Tuż przed ogłoszeniem wyników wszystkie uczestniczki zostały obdarowane prezentami. Konsul Piotr Semeniuk wręczył pamiątkowe albumy o Polsce, a prezes PACBA Waldemar Czerpak naręcza kwiatów. Dodatkowo firma Keswick Jewelers podarowała finalistkom złote upominki.

Po pełnym napięcia oczekiwaniu nadszedł wielki moment. Tegoroczną Królową Parady Konstytucji 3 Maja została 22-letnia Żaneta Marcinik, urodzona w Polsce, studiująca trzeci rok inżynierii lądowej na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Koronę na głowę nowej Królowej włożyła ustępująca Magdalena Tołwińska. Damami Dworu zostały Matylda Sojko i Natalia Salamon. Ulubienicą Publiczności i Miss Foto wybrano Alinę Bosak.

Zaraz po wyborze uradowana nowa królowa parady powiedziała: – Jest to dla mnie wielki honor reprezentować Polonię, być jej aktywnym członkiem i działać dla jej dobra. Do obowiązków królowej należy m.in. organizowanie balów charytatywnych i przekazywanie młodzieży, że miłość do Polski, zaszczepiana z pokolenia na pokolenie, musi być pielęgnowana.

Zapytany o wrażenia członek jury, wicekonsul Piotr Semeniuk podzielił się swoimi spostrzeżeniami. – Wybory Królowej Parady w Chicago są zawsze emocjonujące i ciekawe, dlatego, że młode Polki z Chicago są nie tylko piękne, ale przede wszystkim inteligentne, co pokazały podczas dzisiejszego konkursu. Dlatego jestem przekonany, że królowa będzie pięknie reprezentować Polonię, nie tylko chicagowską, ale także amerykańską i na całym świecie. W tym roku mamy Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej, jestem przekonany, że królowa i damy dworu będą godnie reprezentowały Polonię również w Polsce.

Zwyciężczyni otrzymała stypendium w wysokości dwóch tysięcy dolarów, ufundowane przez właścicieli Montrose Food Mart and Deli, Halinę i Stanisława Urbaniaków. Pierwsza dama dostała w nagrodę 1500 dolarów od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU), a druga dama została uhonorowana tysiącem dolarów przez Joannę Piątek. Alinę Bosak – Miss Photo i Miss Publiczności obdarowano czekami po 500 dolarów od Alex Super Deli i Polsko-Amerykańskiego Klubu Łowieckiego „Ostoja”.

Dwudzieste pierwsze wybory doskonale poprowadzili Elżbieta Sawczuk i Łukasz Dudka, scenografię przygotowała Krystyna Sanakiewicz, a nad całością czuwali: dyrektor organizacyjny wyborów Ewa Rumiński i prezes ZKP Jan Kopeć.

Tegoroczne wybory przebiegły w bardzo sympatycznej atmosferze, gdzie doping, emocje, a także suto zastawione stoły pozostaną na długo w pamięci gości i uczestniczek. Królowej Parady Trzeciego Maja, Żanecie Marcinik, serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego panowania w tym bogatym w polonijne wydarzenia roku.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka