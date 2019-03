„Zakłócenie porządku” czyli Lady Pank w Chicago 0 28 marca 2019

We czwartek 21 marca w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Norridge miała miejsce otwarta konferencja prasowa z zespołem Lady Pank – legendą polskiej sceny muzycznej. Na to wydarzenie przybyli licznie przedstawiciele polonijnych mediów, jak też sympatycy grupy.

Podczas prawie godzinnego spotkania padło wiele ciekawych pytań, na które w większości wyczerpująco odpowiadał lider zespołu Jan Borysewicz. Młodsi słuchacze mogli się dowiedzieć o początkach kariery, w latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia. Niewielu z nich wiedziało, że pierwsza płyta, wydana 20 czerwca 1983 roku, zatytułowana „Lady Pank” to pewnego rodzaju ewenement na skalę światowa. Wszystkie utwory z tego krążka znalazły sie na listach przebojów, wliczając w to nawet instrumentalny utwór „Zakłócenie porządku”. Zespół wydał w sumie ponad 20 płyt i ma na swoim koncie dziesiątki przebojów, mi.in. „Moje Kilimandżaro”, „Kryzysowa narzeczona”, „Mniej niż zero”, „Tacy sami”, „Fabryka małp”, czy „Tańcz, głupia tańcz”. W 2007 roku zespół Lady Pank za wielkie osiągnięcia w świecie muzycznym otrzymał swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu.

Na czwartkowym spotkaniu Janusz Panasewicz, wokalista zespołu zapytany o jego przygodę z Chicago, gdzie przebywał przez kilka lat, opowiedział o historii nagrania przeboju „Zawsze tam, gdzie ty”, który na serwisie internetowym youtube ma już ponad 20 milionów wyświetleń. Pozostali członkowie zespołu Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz w swoich wypowiedziach nawiązali nie tylko do muzycznej działalności, ale także do zabawnych i humorystycznych monentów w ich karierze.

Obecnie zespół podjął ponownie współpracę z Andrzejem Mogielnickim, autorem tekstów ich najpopularniejszych przebojów, zapowiadając w niedługim czasie wydanie nowej płyty. Wracając do przeszłości, Jan Borysewicz emocjonalnie wspominał powstanie utworu „Zamki na piasku”:- Siedzieliśmy z Andrzejem w pokoju hotelowym w czasie stanu wojennego, gdzie pod hotelem zomowcy bili młodych ludzi. W pewnym momencie ja to zauważyłem, nawet rzuciłem w nich krzesłem, oni strzelili gazem w naszym kierunku. Jak już to wszystko ucichło, z nerwów wziąłem gitarę i zagrałem riff z „Zamki na piasku”. Tak własnie powstał ten utwór.

Konferencja prasowa była jedyną okazją spotkania legendarnego zespołu na żywo, poza koncertem, który był zaplanowany na następny dzień w Copernicus Center. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia Robert Radkowski, dyrektor regionalny Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, tłumaczył skąd się wziął pomysł na spotkanie w siedzibie Unii:- To nie jest pierwsza tego typu inicjatywa. Dwa lata temu gościlismy u nas braci Golec. Nasza Unia angażuje się nie tylko w stypendia czy wydarzenia sportowe, ale także kulturalne. Bardzo się cieszymy, że moglismy dzisiaj ugościć grupę rockową Lady Pank.

Z zaproszenia na otwartą konferencje prasowa skorzystali nie tylko mieszkańcy Chicago i okolic. Zespół ma swoich fanów nawet w najdalszych zakątkach Stanów Zjednoczonych. Może o tym świadczyć obecność Leszka Stachyry wraz z żoną Chelseą, którzy przyjechali do Wietrznego Miasta z odległego Sneedville w stanie Tenneesse. Pan Leszek tak tłumaczy swój przyjazd do Chicago:- Miłośnikiem Lady Pank jestem od urodzenia. Wyjechałem z Polski mając 19 lat. Zawsze byli moim „numerem jeden”. Kiedy dowiedziałem się, żę będą w Chicago nie mogłem przegapić tego koncertu.

Po zakończeniu konferencji zespół podpisywał plakaty i płyty, a wszyscy chętni mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie ze swoimi idolami.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka