Z Chicago do Budapesztu. Inauguracja przez LOT pierwszego w historii bezpośredniego połączenia 0 by EM 13 maja 2018

W spektakularnym Signature Room na 95. piętrze w Hancock Center, z widokiem na panoramę Wietrznego Miasta, odbyło się 6 maja spotkanie z okazji uruchomienia pierwszego w historii bezpośredniego połączenia Chicago-Budapeszt przez polskie linie lotnicze PLL LOT.

Polski przewoźnik zaprosił na spotkanie środowiska polonijne i węgierskie, by celebrować zainaugurowanie pierwszego bezpośredniego połączenia dalekodystansowego między Budapesztem a USA. Uruchamiając w maju połączenia między stolicą Węgier a Chicago i Nowym Jorkiem, LOT zareagował na wielkie zapotrzebowanie na bezpośrednie rejsy na tych trasach.

W informacyjno-promocyjnym spotkaniu udział wzięło około 130 osób. Wśród gości honorowych byli m.in.: konsul generalny RP w Chicago – Piotr Janicki, konsul generalny Węgier w Chicago – dr Zita Bencsik, wiceszefowa Chicagowskiego Departamentu Lotnictwa Cywilnego – Susan Kurland, menedżer Terminalu 5 na lotnisku O’Hare – Ben Sipiora, dyrektor ds. linii lotniczych w The Boeing Company – Skip Thompson, prezes Hungarian Club of Chicago – Andras Demeter, główna szefowa ds. biznesowych w Hungarian Tourism Agency – Zsuzsanna Sarmon, prezes Polish Hungarian World Federation – Csaba Zongor, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej – Frank Spula i prezes Związku Klubów Polskich – Jan Kopeć.

LOT reprezentowali: Michał Fijoł – członek zarządu ds. handlowych, Rafał Kempski – zastępca dyrektora biura sprzedaży i dystrybucji, Dominic Bernardo – dyrektor sprzedaży na Amerykę Północną i Magdalena Pantelis, menedżer ds. sprzedaży na rejon Chicago i Midwestu.

Uczestnicy sympatycznego spotkania przy wykwintnym brunchu i na tle przepięknej panoramy Chicago, roztaczającej się z 95. piętra w eleganckim Signature Room, mogli nie tylko obejrzeć prezentację o nowych połączeniach, ale też porozmawiać ze sobą i złożyć gratulacje przedstawicielom polskiego przewoźnika, a także wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu Matta Petersona, który wykonał m.in. utwory Chopina oraz Liszta.

Na koniec odbyła się loteria, w której główną nagrodą były dwa bilety lotnicze do Budapesztu oraz trzydniowy pobyt w luksusowym hotelu Aria; zwycięzcą okazał się prezes ZKP, Jan Kopeć.

Jak informuje LOT w komunikacie prasowym, samoloty marki Boeing B787 Dreamliner – należące do światowej czołówki technologicznej – latają regularnie do Budapesztu z Nowego Jorku cztery razy w tygodniu, zaś z Chicago dwa razy w tygodniu. Na pokładzie dreamlinera pasażerowie mają do dyspozycji trzy klasy podróży: LOT Business Class, LOT Premium Economy i LOT Economy Class.

Dodatkowo w komunikacie prasowym przewoźnika czytamy, że po uruchomieniu połączeń między Węgrami a USA, LOT obsługuje w sumie dziewięć połączeń z Ameryka Północną, w tym osiem z USA: z Warszawy do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los, Angeles i Toronto, z Budapesztu na lotnisko JFK w Nowym Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. Uruchomienie rejsów z Budapesztu to kolejny element realizacji strategii rentownego wzrostu LOT-u, która oprócz budowania węzła przesiadkowego w Warszawie zakłada również wykorzystanie potencjału rynkowego innych portów w regionie.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Zdjęcia: Andrzej Baraniak