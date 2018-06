XV Jubileuszowy Festiwal Trójcowa z emocjami i deszczem w tle 0 by EM 18 czerwca 2018

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Te słowa naszego świętego Jana Pawla II były wspaniałym mottem dla charytatywnego, parafialnego festiwalu, zorganizowanego 10 czerwca na terenie Casa Italia w Stone Park. Wiele emocji wzbudziło losowanie nagrody głównej festiwalowej loterii – nowego samochodu marki Chevrolet Spark.

Rok 2018 to bardzo szczególna data dla parafii pw. Świętej Trójcy oraz Polskiej Misji Duszpasterskiej przy kościele, prowadzonej przez księży chrystusowców oraz siostry misjonarki Chrystusa Króla. Ta wspólnota wiernych obchodzi w tym roku swoje 125-lecie, księża chrystusowcy 30-lecie objęcia swojej misji, chór parafialny Śpiewajmy Panu świętuje swój srebrny jubileusz, a Bractwo Róż Różańcowych swoje 15-lecie.

Festiwal sam w sobie był również jubileuszowy, gdyż został zorganizowany już po raz piętnasty. Zatem okazji do świętowania było wiele i mimo niesprzyjającej aury na terenie Casa Italia pojawiły się rzesze zarówno wolontariuszy, parafian, jak i przyjaciół parafii, którzy przybyli całymi rodzinami, aby wesprzeć duchowo i finansowo liczne potrzeby oraz wspaniałe cele Trójcowa. Nie zabrakło też honorowych gości: konsula RP w Chicago Piotra Semeniuka z rodziną, radnego 30. okręgu miejskiego Ariela Reboyrasa, Pawła Kawy – pracownika biura Marii Pappas, skarbnika powiatu Cook, czy przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji polonijnych.

Niedzielna impreza rozpoczęła się polową mszą świętą, odprawioną przez proboszcza Trójcowa księdza Andrzja Totzke. Po nabożeństwie rozpoczęła się zabawa piknikowa, która odbywała się na dwóch scenach: głównej, znajdującej się w zadaszonym pawilonie, oraz mniejszej – dla dzieci, ustawionej na drugim końcu placu. Festiwal na dużej scenie, który poprowadzili Maria Baran i Janusz Olechny, rozpoczął się koncertem zespołu Lajkonik. Młodzież i dzieci w pięknych regionalnych strojach śpiewem i tańcem oraz swoim entuzjazmem porwały serca widzów. Ksiądz Andrzej Totzke był nie tylko gospodarzem pikniku, ale także i wspaniałym wodzirejem niedzielnej imprezy. Śpiewy kaszubskie w wykonaniu księdza proboszcza były nagradzane gromkimi brawami. Góra Band, rozpoczynając swój występ i taneczną zabawę, również zaprosił księdza na scenę do odśpiewania pieśni religijnej „Jezus jest mym przyjacielem”.

Z powodu deszczu pokazy mistrzów dziecięcych w judo i karate, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości, odbyły się w pawilonie, a nie na zielonej trawce, przy scenie dziecięcej. Mimo że pogoda spłatała wszystkim figla, to deszczyk nie przeszkadzał, a czasem nawet i sprzyjał, dziecięcym zabawom. Najmłodsi zaopatrzeni w parasole, peleryny przeciwdeszczowe i kalosze brali udział w licznych grach i konkursach, podziwiali występy scholi Dzieci Pana Boga, uczestniczyli w nauce tańca belgijskiego, czy w zumbie specjalnie dla dzieci. Festiwal na małej scenie poprowadzili ksiądz Krzysztof Janicki, siostra Agnieszka Kortiak i Waldemar Ruszała. Dodatkowymi atrakcjami były rzuty woreczkami, Koło Fortuny, gra w szachy, malowanie buzi naszym milusińskim czy przejażdżka na koniu i kucyku.

Wielką, wyczekiwaną przez wszystkich atrakcją, był też mecz siatkówki pomiędzy drużyną księdza proboszcza a zespołem tegorocznych maturzystów z polskiej szkoły na Trójcowie. Przez ostatnie dwa lata zwycięzcami okazywali się zawodnicy księdza Andrzeja, ale tym razem szczęście dopisało absolwentom szkoły. Aby było miło także drużynie pokonanej, medale otrzymali wszyscy zawodnicy.

Mimo opadów deszczu goście chętnie odwiedzali budki różnych biznesów, nie tylko polonijnych, a kuchnia polowa i bufet, które były wspaniale zaopatrzone, cieszyły się ogromną popularnością. Smakosze golonek, kiełbasek, kiszki i kurczaków z rusztu oraz placków ziemniaczanych z gulaszem czy bigosem popijali strawę zimnym piwkiem i koktajlami mojito. Serwowano domowego wypieku ciasta, a nawet można było nabyć gofry z bitą śmietaną i owocami oraz watę cukrową, szalenie popularną wśród najmłodszych gości.

Jednakże kulminacją XV Festiwalu Parafialnego 2018 była loteria fantowa, na którą kupony były sprzedawane po 10 dolarów, a dochód przeznaczony zostanie na remont sali parafialnej. Wygrane losy ciągnęła z puli tegoroczna Królowa Parady 3 Maja – Magdalena Tołwińska. Wśród bardzo cennych nagród była gotówka, laptop, i-pad, sprzęt gospodarstwa domowego, markowe torebki damskie, karty podarunkowe i rower młodzieżowy. Jednak największym gwoździem imprezy było losowanie nagrody głównej – nowego samochodu marki Chevrolet Spark, ufundowanego przez dziesięciu sponsorów. Zgodnie ze szczegółowym regulaminem posiadacz szczęśliwego losu musiał być obecny przy losowaniu lub zgłosić się pod odbiór nagrody w ciągu 15 minut. Wielkie emocje towarzyszyły niedzielnemu losowaniu, ponieważ posiadacz pierwszego wyciągniętego kuponu nie pojawił się w wyznaczonym czasie, dlatego przystąpiono do kolejnej próby, która wyłoniła zwyciężczynię. Szczęśliwą właścicielką pięknego, czerwonego auta została parafianka kościoła Św. Trójcy, pani Anna Czapkowska, która jest zobowiązana jedynie do pokrycia opłat rejestracji pojazdu.

Dzięki niestrudzonej pracy organizatorów i wielu wolontariuszy oraz za sprawą rzeszy nieprzestraszonych opadami deszczu gości parafia pw. Świętej Trójcy może cieszyć się z bardzo udanej imprezy, gdzie królowały śpiew, taniec i zabawa na świeżym powietrzu w miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka