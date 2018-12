Wystawa “Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i periodykach 1764 –1919″ w Chicago 0 by EM 17 grudnia 2018

Na obraz chicagowskiej wystawy składają się dokumenty i pamiątki o ważnych – z perspektywy polskiej – postaciach i wydarzeniach w historii Stanów Zjednoczonych. Ekspozycję będzie można zwiedzać w styczniu.

– Zawsze bądźcie dumni ze swego pochodzenia i dziedzictwa. Wykorzystujcie narodowe cechy Polaków takie jak: pracowitość, upór, czy dokładność, aby osiągać sukcesy w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie pamiętając o Polsce – zaapelowała podczas wernisażu do Amerykanów polskiego pochodzenia Joanna Sikorski, kustosz wystawy ,,Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i periodykach 1764 –1919″ oraz dyrektor ds. Kultury w Towarzystwie Kazimierza Pułaskiego (Casimir Pulaski Society) w El Paso, w stanie Teksas.

Na wystawie jako całości wyeksponowano postacie i wydarzenia, które w historii USA są ważne z perspektywy polskiej: okres rewolucji amerykańskiej, deklaracja niepodległości, konstytucja, losy polskich imigrantów po powstaniu listopadowym, udział Polaków w wojnie domowej, amerykańskie starania o pomoc dla Polski podczas I wojny światowej czy nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma krajami.

W Chicago zaprezentowano 24 spośród wszystkich 40 paneli wystawy pokazującej wkład Polaków w budowanie Stanów Zjednoczonych oraz rolę USA jako jednego z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Polską w styczniu 1919 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na panelach zostały zamieszczone fragmenty z kolekcji gazet, wspomnienia, listy, fotografie czy rysunki uzyskane z materiałów najstarszej biblioteki publicznej w Warszawie.

Ceremonia otwarcia wystawy odbyła się w piątek, 7 grudnia w siedzibie Związku Klubów Polskich. Wydarzenie prowadziła dziennikarka Małgorzata Ptaszyńska. Miłych gości serdecznie powitał gospodarz miejsca Jan Kopeć – prezes Związku Klubów Polskich.

Podczas części oficjalnej konsul Piotr Janicki zwracając się do młodzieży szkół polonijnych zachęcał, aby młodzi ludzie poznawali historię własnych rodzin. Mówił o Chicago budowanym przez poprzednie pokolenia Polaków oraz o tych, którzy przyjechali do Stanów za chlebem w XIX wieku i nie zapomnieli o polskości. – Chciałbym również, abyście wy (red. uczniowie) pamiętali, skąd jesteście – prosił konsul.

Lekcję historii kontynuowała dr Łucja Mirowska-Kopeć ze Związku Klubów Polskich, a kustosz Joanna Sikorski z Teksasu opowiedziała o wystawie. Mówiła m.in. o emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych, konstytuowaniu się Polonii, jej działalności na rzecz Polski i oddaniu dla Stanów Zjednoczonych i o panelach, które nie były prezentowane w Chicago. Odniosła się też do treści dwóch paneli historycznych, które dla niej pozostają najbliższe: zawartego w liście opisu podróży polskiego emigranta do USA oraz niedotrzymania obietnicy danej polskim emigrantom, bojownikom powstania listopadowego. Opowiadała również o manuskrypcie Deklaracji Niepodległości, wykorzystanym przy tworzeniu Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie Szkoły im. św. Maksymiliana Kolbe, Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Ferdynanda, Szkoły im. gen. Tadeusza Koś-

ciuszki i Polskiej Szkoły im. św. Urszuli Ledóchowskiej zadawali prelegentom pytania. Byli też ciekawi, jak działają polskie szkoły w Teksasie.

Wykorzystane na wystawie materiały pochodziły z najstarszej biblioteki publicznej w Warszawie. Wystawa została organizowana we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Chicago i przy wsparciu Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i firmy Euro Marble.

W styczniu 2019 roku ekspozycję będzie można obejrzeć w Centrum Thompsona, siedzibie władz stanu, w śródmieściu Chicago.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka