Wyprawa dookoła świata licealistów z Warszawy

Licealiści z Warszawy biorący udział w wyprawie etapowej dookoła świata spotykają się z różnymi środowiskami polonijnymi w Chicago. W piątek 24 sierpnia gościli w Art Gallery Kafe w podchicagowskim Wood Dale.

Pierwszy etap tej fascynującej podróży im. Ignacego Domeyki i Władysława Wagnera to Ameryka Północna – USA i Kanada, w planie której nie mogło zabraknąć przystanku w Chicago. W piątek wieczorem w gościnnych progach Art Gallery Kafe w Wood Dale odbyło się spotkanie z członkami wyprawy: Marcinem Grochowskim – koordynatorem kampanii, Julią Lesiuk, jego zastępcą, oraz Kingą Leśniewską, a także z koordynatorem miejscowym w USA, Zbigniewem Jarząbkiem.

Licznie zebrani goście mogli dowiedzieć się więcej na temat tej ciekawej inicjatywy, zorganizowanej przez uczniów i absolwentów CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. I. Domeyki w Warszawie, którzy są zrzeszeni w Telewizji Szkolnej IgnaśTV, w ramach prowadzonej przez nich Kampanii Domeyko & Wagner – Dziedzictwo. Ma ona na celu promowanie Polski, jako kraju ojczystego Ignacego Domeyki i Władysława Wagnera oraz podkreśleniu dokonań obu zasłużonych Polaków.

Ignacy Domeyko był polskim geologiem, uczestnikiem powstania listopadowego, po upadku którego został zmuszony do emigracji do Francji, skąd później trafił do Chile, gdzie jest postacią niesamowicie cenioną. Przyczynił się do rozwoju tego kraju, zarówno pod względem kulturalnym, jak i przemysłowym oraz stał się reformatorem edukacji w Chile.

Władysław Wagner to pierwszy Polak, który opłynął kulę ziemską pod żaglami. Podróż, która trwała sześć i pół roku, w latach 1932-39, przerywana była wieloma przeciwnościami losu, w tym też i chorobą żeglarza. Jednak niezłomnie i odważnie podążał do celu swojej rejsu. Jego wyczyn pod biało-czerwoną banderą nie został należycie doceniony ze względu na zbliżającą się II wojnę światową. Z tego też powodu nie mógł wrócić do ukochanej ojczyzny. Mieszkał w wielu krajach, ale ostatecznie osiedlił się na Florydzie.

W Art Gallery Kafe nie zabrakło polonijnych żeglarzy, w tym komandora Polish Yacht Club Chicago, Marzeny Oberskiej, oraz Janusza Kamińskiego, zwycięzcy w ostatnich regatach Chicago – Mackinac 2018. Na spotkaniu młodzi podróżnicy podzielili się z obecnymi na sali osobami tajnikami taniego podróżowania w nietypowy sposób, który pozwolił im zaplanować pokonanie ponad 22 tys. kilometrów w niewiele ponad miesiąc. Amerykę Północną przemierzają w dniach od 9 sierpnia do 11 września. Planują spotkanie z żoną Władysława Wagnera – Mabel Wagner oraz z ludźmi związanymi z osobą polskiego żeglarza. Chcą również realizować wersję reżyserską filmu ,,Śladami Wagnera”. Jego dwudziestominutową autorską wersję zaprezentowano podczas piątkowego spotkania. Ekipa będzie też zbierać materiały historyczne na temat Ignacego Domeyki. M.in. dlatego organizowane są spotkania zarówno z Polonią amerykańską, jak i kanadyjską, przedstawicielami władz lokalnych i mediami.

Młodzi globtroterzy, mimo wielu przeciwności, realizują swoje śmiałe plany, aby przybliżyć losy dwóch Polaków, Domeyki i Wagnera, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii Polski i świata. Życzymy im dalszych sukcesów na wszystkich czterech etapach wyprawy dookoła kuli ziemskiej.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka