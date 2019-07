Wszystko o Medicare 0 29 lipca 2019

Rubryka „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Alina:

Czy to prawda, że mogę zmienić mój plan Medicare Advantage raz w roku, a w niektórych przypadkach nawet i częściej?

Robert Sobczak:

Tak, to prawda. Większość osób może zmienić swój plan Medicare Advantage raz do roku,(w trakcie AEP – corocznego okresu zapisowego, pomiędzy 15 października, a 7 grudnia). Są jednak specyficzne sytuacje, w których zmiana ta może nastąpić w innym okresie czasu. Dotyczą one na przykład osób posiadających jednocześnie świadczenia Medicare i Medicaid oraz osób, które przechodzą przez specyficzne sytuacja życiowe takie jak np. przeprowadzka do innego powiatu lub stanu, diagnoza choroby serca, raka, cukrzycy itd.

Pan Jan:

Mam suplement F do Medicare, wiem że od stycznia 2020 nie będzie już dostępny. Czy ja również utracę mój plan F?

Robert Sobczak:

Nie, nie straci Pan swojego planu. Tak długo jak posiadacz Medicare zapisze się na suplement F z data jego rozpoczęcia do końca 2019 roku, będzie mógł on utrzymać ten plan tak długo jak chce pod warunkiem, że opłaty będą uiszczane terminowo.

Pan Henryk:

Kiedy mogę zmienić mój part D (na leki)?

Robert Sobczak:

Zazwyczaj plan na lekarstwa (Part D) można zmieniać raz do roku, w trakcie AEP (rocznego okresu zapisowego). Istnieją jednak specjalne sytuacje, dzięki którym zmiany można dokonać w innym okresie, podobnie jak w pytaniu zadanym przez Panią Alinę, zmiany te dotyczą na przykład osób posiadających jednocześnie świadczenia Medicare i Medicaid oraz osób, które przechodzą przez specyficzne sytuacje życiowe takie, jak przeprowadzka do innego powiatu lub stanu, diagnoza choroby serca, raka, cukrzycy itd.

Pani Katarzyna:

Czy jadąc na miesiąc do Polski muszę zawiesić mój Medicare Advantage?

Robert Sobczak:

Wyjeżdżając z kraju, szczególnie na tak krótki okres czasu jak miesiąc , nie ma potrzeby zawieszania żadnych planów uzupełniających do Medicare.

Pan Daniel:

Mam 69 lat. Czy mogę wykupić dodatek na szpital do mojego Medicare?

Robert Sobczak:

Jak rozumiem chodzi Panu o dodatek uzupełniający do planu Medicare Advantage pokrywający koszty właśnie pobytu w szpitalu. Jeśli tak, to możliwe jest wykupienie takiego dodatku w Pana wieku. Należy wziąć jednak pod uwag fakt, że niektóre plany typu indemnity (bo o takich planach mówimy) mogą poddać swoich aplikantów weryfikacji zdrowotnej i od nich uzależnić jego aktywację.

Pani Agnieszka:

Ktoś mi powiedział, że istnieje coś takiego jak SEP. Co to jest?

Robert Sobczak:

SEP jest to skrót od Special Enrollment Period, czyli specjalny okres zapisowy. Specjalna sytuacja, pozwalająca na zapisanie się lub zmianę na plan Medicare Advantage lub plan zniżkowy na leki na receptę (Part D).

Pan Janusz:

Ja i moja żona wchodzimy w Medicare. Nasz agent powiedział, że oboje musimy mieć ten sam plan uzupełniający. Czy to prawda?

Robert Sobczak:

Agent udzielił Panu nieprawdziwych informacji. Każda osoba posiadająca Medicare może dostosować swoje dodatki do Medicare do własnych, indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego jakie potrzeby i oczekiwania ma współmałżonek.

Pani Kamila:

Kiedy będzie roczny okres zapisowy na Medicare i co można wtedy załatwić?

Robert Sobczak:

Coroczny okres zapisowy odbywa się co roku miedzy 15 października, a 7 grudnia.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.depositphotos.com