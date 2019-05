Wiosenny koncert „Wici” ponownie zachwycił publiczność 0 28 maja 2019

Coroczny wiosenny koncert galowy Teatru Pieśni i Tańca „Wici” jest doskonałą okazją do delektowania się polskim folklorem – i nie tylko – na najwyższym poziomie. Kierowany przez Magdalenę Solarz zespół reprezentacyjny Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) zachwycił wszystkich widzów profesjonalizmem, oryginalną choreografią i przepięknymi, barwnymi kostiumami.

Tegoroczna edycja galowego koncertu odbyła się w sobotę 18 maja na scenie Guerin College Preparatory High School, przy 8001 W. Belmont Ave. w River Grove.

Początkowe problemy z prądem w budynku nie zraziły artystów, którzy są wysokiej klasy zawodowcami. Zespół, który występował przed publicznością zarówno polonijną, jak i amerykańską na terenie USA i Kanady oraz na wielu scenach europejskich, od pierwszych minut zadziwił gości swoją finezją.

Koncert został podzielony na dwie części. W pierwszej, na rozpoczęcie wieczoru mocnym uderzeniem, dorosła reprezentacja Teatru Pieńni i Tańca zatańczyła mazura – polski taniec narodowy – w choreografii i adaptacji Magdaleny Solarz. Następnie na scenę wyszli najmłodsi wychowankowie zespołu, prezentując tańce Beskidu Śląskiego, regionu rzeszowskiego, tańce żywieckie i łowickie. Widać było zaskoczenie widzów wspaniałymi popisami tych młodych artystów. Jest to w dużej części zasługa ich opiekunów, by wspomnieć Kingę Wojdyłę i Jarosława Sokołowskiego. Podopieczni pana Jarka w pięknych rzeszowskich strojach sprawili niespodziankę również swoimi wokalnymi możliwościami. Nie zabrakło także akcentów typowo amerykańskich. Grupa Johanny Wawro, ubrana w tutejsze regionalne stroje, wystąpiła w ludowym tańcu clogging. Pod koniec tej części spektaklu walc angielski w wykonaniu Studio Tańca Związku Narodowego Polskiego w aranżacji Elżbiety Stolarczuk został nagrodzony gromkimi brawami.

Podczas przerwy na widzów czekały smaczne pączki i chłodne napoje. Chwile wytchnienia pozwoliły na podzielenie się emocjami wyniesionymi z pierwszej części koncertu. Pani Cecylia Wolniak: – Jestem pod wielkim wrażeniem. Mimo kłopotów technicznych, z brakiem prądu, profesjonalizm artystów, i tych dorosłych, i tych malutkich, wziął górę. Wspaniały pokaz naszej polskiej muzyki i tańca ludowego.

Druga połowa to ciąg dalszy popisów grup Teatru Pieśni i Tańca „Wici”. Zaczynając od poloneza poprzez tańce śląskie, krośnieńskie, wielkopolskie i podlaskie tancerze pobudzili publiczność do żywej reakcji. Miłośnicy rytmów lekko latynoskich mieli okazję oklaskiwać popularny taniec todo todo, w ognistym wykonaniu Studia Tańca ZNP. Na zakończenie reprezentacyjny zespół „Wici” rozgrzał zebranych do czerwoności swoją interpretacją krakowiaka.

Po części artystycznej nadszedł czas na część oficjalną, którą poprowadzili Kasia Ciesielska oraz William Cliff, wieloletni tancerze zespołu. Wręczono kwiaty opiekunom grup. Obecna na koncercie Alicja Kuklińska, sekretarz krajowy ZNP, wręczając czek na dwa tysiące dolarów, przeznaczony na wyjazd do Polski na Festiwal Zespołów Polonijnych, powiedziała: – Jestem bardzo dumna, że jesteście częścią ZNP. Warto było czekać na ten koncert.

Wśród publiczności zasiadała także Magdalena Tołwińska, ubiegłoroczna królowa Parady 3 Maja. Jako była tancerka zespołu folklorystycznego, podzieliła się swoim zawodowym spojrzeniem: – Było bardzo fajnie, jak zawsze na koncercie „Wici”. Bardzo się cieszę, że są takie grupy folklorystyczne, jakie pokazują naszą piękna polską historię, tańce i kostiumy. Wypadło bardzo ładnie, pani Magdalena Solarz, jak zwykle włożyła wiele pracy w przygotowania.

Pełen artystycznych wrażeń wieczór zakończył się pamiątkowymi zdjęciami. Nic w tym dziwnego, skoro następny taki koncert dopiero za rok.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka

Zespół „Wici” powstał w roku 1972, by promować polską kulturę zarówno wśród społeczności polskiej, jak i amerykańskiej. Od 1983 roku pozostają pod opieką Związku Narodowego Polskiego, którego są zespołem reprezentacyjnym. Rok ten przyniósł także zespołowi zmianę w postaci przekształcenia się w organizację non-profit, co oznacza, że żaden z tancerzy nie otrzymuje wynagrodzenia za występy. W krótkim czasie zespół osiągnął mistrzowski poziom. Przez 44 lata istnienia przez zespół przewinęło się ponad 8 tys. miłośników tańca i polskiej tradycji. Obecnie do Teatru Pieśni i Tańca „Wici” należy ponad 300 osób w wieku od 3 do 70 lat, zebranych w trzech grupach reprezentacyjnych, młodzieżowej oraz aż w ośmiu grupach dziecięcych. Wici występują rocznie w ponad 60 różnych przedstawieniach w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Teatr Pieśni i Tańca „Wici” od ponad 30 lat prowadzony jest przez Magdalenę Solarz.