Wiktor Węgrzyn inspiracją Polsko-Amerykańskiej Motocyklowej Parady w Chicago 0 by EM 31 sierpnia 2018

W niedzielę 2 września przez Chicago przejedzie Polsko-Amerykańska Motocyklowa Parada Niepodległości Polski inspirowana działalnością komandora Wiktora Węgrzyna. Nieżyjący już chicagowski działacz polonijny był twórcą Rajdów Katyńskich i polskiej motocyklowej turystyki patriotycznej. O genezie motocyklowej parady i o Komandorze pisze do nas jego córka, polonijna działaczka Iwona Węgrzyn-Bocheńska:

„Pomysł parady motocyklowej zrodził się jesienią zeszłego roku w celu uczczenia i nagłośnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt ten realizuję wraz z Komitetem Organizacyjnym, w skład którego wchodzi wiele polonijnych klubów motocyklowych z Chicago i okolic. Parada jest organizowana pod honorowym patronatem Konsulatu RP w Chicago oraz przy poparciu i współpracy Związku Narodowego Polskiego oraz Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago.

Natomiast inspiracją była niewątpliwie działalność mojego ojca, Komandora Wiktora Węgrzyna. Był on wielkim patriotą oraz człowiekiem wielkiego serca, który przez całe swoje życie kierował się słowami „Kocham Polskę i Ty ją Kochaj.”

Działacz polonijny, polski patriota

Wiktor Węgrzyn urodził się 21 lipca 1939 r. w Warszawie. Studiował w SGPiS. Zwolniony z pracy z powodu działalności opozycyjnej, w latach 70. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam kontynuował działalność niepodległościową, będąc inicjatorem i założycielem grupy Pokolenie przy Związku Narodowym Polskim oraz współzałożycielem Studium Spraw Polskich w Ameryce. Pełnił również funkcję prezesa Towarzystwa Krzewienia Nadziei, wspierającego prawicową opozycję w Polsce. Po wprowadzeniu stanu wojennego założył Radio Wiktoria oraz Fundusz imienia Janka Wiśniewskiego. Był również współzałożycielem księgarni „Spotkania”, gdzie promował niezależną prasę oraz literaturę polską i polonijną.

Do kraju powrócił na przełomie lat 2000-2001. W Polsce założył Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego był wieloletnim prezesem i komandorem. Organizował Rajdy Katyńskie upamiętniające ofiary Golgoty Wschodu, jak również wielkie zwycięstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Poza pielęgnowaniem tradycji narodowych celem stowarzyszenia jest także udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, aktywne wspieranie polskiego harcerstwa, polskich szkół i sierocińców. Stowarzyszenie ufundowało 16 pomników Jana Pawła II na Kresach. Komandor Węgrzyn zainicjował również motocyklowe zloty na Jasnej Górze imienia księdza ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego oraz zloty w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Za swoją działalność niepodległościową i patriotyczną oraz za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Golgoty Wschodu, Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Medalem Piety Smoleńskiej. W 2016 roku otrzymał specjalną nagrodę The Lifetime Patriot Award od Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Komandor, a dla mnie mój ukochany Tatuś, odszedł od nas 17 stycznia 2017 r. po ciężkiej chorobie nowotworowej. Przed śmiercią wielokrotnie mnie prosił, żebym nie zapomniała o Kresach i dołożyła wszelkich starań, żeby Rajd Katyński nadal istniał i się rozwijał.

Twórca motocyklowej turystyki patriotycznej

Komandor Wiktor Węgrzyn jest uznawany za twórcę polskiej motocyklowej turystyki patriotycznej. Potrafił budzić serca i umysły oraz inicjować dialog mający na celu wyjaśnienie „białych plam” w historii Polski. Zawsze mówił w sposób otwarty o trudnych kwestiach. „Z tobą mogliśmy stanąć na wielu ziemiach, gdzie z głębokości katyńskich mogił wołają ci zdradzeni o świcie, zamordowani strzałami w tył głowy, na których potem wydano drugi wyrok: kłamstwa i zapomnienia. Pojedziemy tam znów, aby zaświadczyć, że miłość jest większa niż nienawiść, a prawda zwycięży każde kłamstwo. To ty prowadziłeś nas tam, gdzie z głębokości dziejów woła dramat i chwała” – mówił o Komandorze o. Marek Kiedrowicz.

I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od marzenia jednego człowieka 18 lat temu o Wolnej i Wspaniałej Polsce, dumnej z własnej historii. Postawa mojego ojca zainspirowała wielu ludzi, motocyklistów patriotów, którzy z oddaniem realizują tę ważną misję. Dzięki ich wysiłkowi w tym roku udało się wcielić w życie wiele ciekawych i ważnych inicjatyw. Przypomnę tylko niektóre. Pierwszym dużym wydarzeniem było uroczyste otwarcie sezonu motocyklowego na Jasnej Górze. Przybyło prawie 50 tysięcy motocyklistów z całej Polski i z zagranicy. Już tradycyjnie przyjechali motocykliści z bratnich Węgier. Zlot Gwiaździsty nazwany przez śp. Komandora Węgrzyna imieniem księdza ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego, jest największym tego typu złotem w Europie. Bardzo cieszyliśmy się z sukcesu XV Zlotu Gwiaździstego. Jestem przekonana, że ta twórcza energia posłużyła jako inspiracja do dalszych działań.

Dzieło Komandora kontynuowane

W maju wyruszył z Warszawy II Rajd Monte Cassino imienia Komandora Wiktora Węgrzyna, zorganizowany przy aktywnym udziale Patryka Bojarkiewicza. Już po raz drugi motocykliści pokonali tysiące kilometrów, by dotrzeć pod Monte Cassino w 74. rocznicę historycznej bitwy oraz złożyć hołd polskim żołnierzom, którzy walczyli na frontach zachodnich u boku aliantów za naszą wolność. II Rajd Monte Cassino był jedyną oficjalną delegacją motocyklistów z Polski. Motocykliści promowali dobry wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, pokazując nasz patriotyzm, dumę narodową oraz szacunek dla historii. Rajd Monte Cassino 2018 wspaniale wpisał się w tegoroczny kalendarz obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Honorowy patronat nad II Rajdem Monte Cassino imienia Komandora Wiktora Węgrzyna objęła pani senator Anna Maria Anders.

W tym roku realizujemy również kolejny, XVIII Rajd Katyński. Stało się tak za sprawą Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego i niezwykle ofiarnej pracy zarządu z Katarzyna Wróblewską na czele. Dzięki ogromowi pracy tej grupy, 11 sierpnia 2018 r. wyruszył z Warszawy XVIII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, który prowadzi szlakiem naszych zwycięstw i klęsk, poprzez Kresy Rzeczypospolitej. Jak co roku, rajd odwiedza miejsca zbrodni komunistycznych, niemieckich oraz UPA. Uczestnicy pochylają głowy nad grobami zmarłych i zamordowanych obywateli polskich, składają wieńce oraz przeżywają wzruszające spotkania z Polakami, którzy nadal mieszkają na Kresach, odwiedzają sierocińce i ważne miejsca historyczne.

Stypendia i wyróżnienia

W ramach Fundacji Rajd Katyński udało się również stworzyć stypendium naukowe im. Komandora Wiktora Węgrzyna dla młodzieży kresowej marzącej o studiach w Polsce i powrocie do Ojczyzny. Współpracujemy w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Motocyklowym Wschód-Zachód. Na ten cel będziemy zbierać dobrowolne datki podczas Parady Motocyklowej 2 września w Chicago. Pamiętamy, że nasza zdolna młodzież jest naszą przyszłością.

Fundacja Rajd Katyński ustanowiła również specjalne wyróżnienie dla motocyklistów patriotów. Prestiżowa nagroda „WĘGRZYN” jest przyznawana osobom łączącym pasję motocyklową z pielęgnowaniem wartości patriotycznych. W tym roku Kapituła „Węgrzynów” przyznała nagrody „Węgrzyn 2018” następującym osobom: Marcinowi Gałeckiemu – organizatorowi i komandorowi Motocyklowego Rajdu Ponary – Pamiętamy! Aktywnemu uczestnikowi Rajdów Katyńskich, członkowi zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński; księdzu Januszowi Szymańskiemu – duszpasterzowi motocyklistów diecezji Drohiczyńskiej, założycielowi klubu miłośników motocykli GODBOYS, obecnie Stowarzyszenia GODBOYS Bielsk Podlaski. Inicjatorowi i pomysłodawcy spotkań motocyklowych na rozpoczęcie i zakończenie sezonu w Bielsku Podlaskim. Głównemu organizatorowi Ogólnopolskiej Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna – Ostrej Bramy. Często zadawano mi pytanie, co się stało ze słynnym motocyklem mojego taty, zwanym wśród przyjaciół motocyklistów „Kasztanką”. Motocykl znajduje się w pięknej historycznej miejscowości na Podlasiu, w Drohiczynie nad Bugiem. Mamy tam Izbę Pamięci Komandora w muzeum stylowych motocykli. Miejsce to jest często odwiedzane zarówno przez motocyklistów, jak i turystów. Jesteśmy w trakcie organizowania ekspozycji stałej poświęconej Rajdowi Katyńskiemu oraz innym projektom zainicjowanym przez motocyklistów Rajdu Katyńskiego. Dodatkowo, ulica w podwarszawskim Radzyminie, miejscu Cudu nad Wisłą, została nazwana imieniem Komandora Wiktora Węgrzyna.

To tylko kilka przykładów świadczących o tym, że dzieło Komandora Wiktora Węgrzyna jest kontynuowane.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim motocyklistom patriotom za wasze oddanie sprawom Polski i Kresów. Motocyklowa Parada Niepodległości jest kolejnym przykładem, że setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest bardzo bliska sercom motocyklistów polskich, mieszkających zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Dzień 2 września na pewno zapisze się wspaniale w naszej pamięci po obu stronach Oceanu Atlantyckiego”.

Iwona Węgrzyn-Bocheńska

Na zdjęciach:

Wiktor Węgrzyn fot.Robert Karlak

2 września polsko-amerykańska parada motocyklowa w Chicago

Polsko-amerykańska parada motocyklowa upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą odbędzie się w niedzielę 2 września w Chicago przy współpracy Związku Narodowego Polskiego – Polish National Alliance (PNA) – informują naszą gazetę organizatorzy. Hasło rajdu: Kocham Polskę i Ty ją kochaj.

Parada motocyklowa, nawiązująca do słynnych rajdów katyńskich, wyruszy o godz. 12 pm (zbiórka i rejestracja o 10 am, kawa i donaty) sprzed siedziby PNA, 6100 North Cicero Avenue i podążać będzie ulicami miasta do mety – kościoła św. Trójcy, gdzie sfinalizuje ją uroczyste nabożeństwo i specjalne błogosławieństwo udzielone motocyklistom i uczestnikom kawalkady.

Rajd odbędzie się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP i Związku Narodowego Polskiego – Polish National Alliance (PNA). W komitecie organizacyjnym rajdu są: Iwona Węgrzyn-Bocheńska – córka Wiktora Węgrzyna, już nieżyjącego pomysłodawcy i organizatora rajdów katyńskich, Conrad Nowak – motocyklista niezależny, znany chicagowski adwokat, działacz polonijny, weteran armii USA, a także Ted Milówka, prezes klubu motorowego Sokół oraz Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Zaproszeni są motocykliści zrzeszeni w klubach oraz indywidualni, a także widzowie parady, różne środowiska polonijne oraz przyjaciele Polonii i Polski. Organizatorzy proszą o zarezerwowanie terminu 2 września na udział w tej manifestacji polskości w Chicago. Wkrótce przekażemy więcej informacji na temat motorowego rajdu ulicami Wietrznego Miasta.

Alicja Otap