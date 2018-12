Wigilia w Związku Klubów Polskich

Przełamanie się opłatkiem podczas wspólnej wieczerzy, program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie szkoły Andersa i kolędowanie wypełniły doroczne, świąteczne spotkanie Związku Klubów Polskich.

Wieczór wigilijny ZKP odbył się 15 grudnia w eleganckiej sali bankietowej restauracji Lone Tree Manor w podchicagowskim Niles, dokąd na uroczystą kolację przybyło około 300 osób. Po wprowadzeniu w historię polskich tradycji i bożonarodzeniowych zwyczajów rozpoczęła się część oficjalna.

Powitano gości honorowych, a wśród nich: Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Wypycha, księdza Ryszarda Miłka – kapelana Związku Klubów Polskich, księdza Marka Smółkę – koordynatora Duszpasterstwa Polonijnego w Archidiecezji Chicago, księdza Piotra Kawałko z parafii św. Mikołaja w Lublinie, radnego miejskiego 30. okręgu Ariela Reboyrasa, dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej: Pawła Maciąga i Bogdana Ogórka, Józefa Cikowskiego – prezesa Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Bogdana Strumińskiego – wiceprezesa stanowego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej, Daniela Lacha ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, wiceprezes Annę Dunajewską reprezentującą Kongres Oświaty Polonijnej, dyrektora Ośrodka Młodzieżowego PNA w Yorkville Edwarda Mikę, prezesa Towarzystwa Chicago Society Piotra Dykasa, Wandę Penar – dyrektor polskiej szkoły im. gen. Władysława Andersa i wielu innych.

Przez prowadzących, Ewę Ruminski i Mirosława Pieronka zostali powitani i przedstawieni działacze zarządu ZKP a zmarli członkowie organizacji zostali uczczeni minutą ciszy.

W części artystycznej goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów z polskiej szkoły im. gen. Władysława Andersa, a zaraz po nich patriotyczny pokaz muzyczno-taneczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O najmłodszych nie zapomniał św. Mikołaj, który przybył z workiem pełnym prezentów.

Betlejemskie Światło Pokoju przekazała harcmistrz Lusia Bucka, a obdarowany światłem prezes ZKP Jan Kopeć zwrócił się do czcigodnych gości z misją: – Niech ci, którzy to światło przyjmą i przekażą pokój innym – prosił prezes Kopeć.

Ksiądz biskup Andrzej Wypych przekazując życzenia powiedział: – Dzisiejsza okazja jest szczególna. Życzę wam i sobie, abyśmy dostrzegli w przychodzącym Chrystusie Panu światło, które Bóg skierował całym swoim reflektorem miłości na świat.

Po złożeniu życzeń ksiądz biskup Wypych pobłogosławił obecnych i poprosił księdza Miłka o odmówienie modlitwy przed posiłkiem. Uczestnicy klubowej wieczerzy przełamali się opłatkiem i zasiedli do uroczystej kolacji.

Po kolacji goście honorowi złożyli świąteczne życzenia, w tym radny Ariel Reboyras – po polsku. Wszystkie wyrażały radość i nadzieję, były też podziękowania.

Konsul Piotr Semeniuk przekazując życzenia stwierdził, że nawet jeśli, ktoś z Amerykanów polskiego pochodzenia nie mówi po polsku, to wie, co to jest opłatek.

Wiceprezes stanowego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej Bogdan Strumiński życzył Polonii zdrowia i pamięci historycznej w hołdzie, tym którzy walczyli o suwerenną Polskę.

Natomiast Magdalena Tołwińska, Królowa Parady 3 Maja 2018 podziękowała Związkowi Klubów Polski za to, że wspólnie z młodym pokoleniem może czerpać wzorce ze szlachetnych wartości, którym hołduje organizacja.

Prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć w krótkim wystąpieniu podsumował działalność 90-letniego związku, w którym działają też ponad stuletnie kluby.

Serdecznie podziękował za poparcie i prosił o dążenie do jedności, zapewniając, że ,,zjednoczeni siłą i z Bogiem daleko pójdziemy”.

Na końcu złożył wszystkim świąteczne życzenia życząc: zdrowia, miłości, wspólnej pracy dla dobra Polonii i ukochanej Ojczyzny.

Na zakończenie wystąpił Chór Chopina i prezesi klubów wspólnie zaśpiewali kolędę.

Tekst : Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka