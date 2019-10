Wielka Brytania. Spotkanie dla Polaków w sprawie statusu osoby osiedlonej 0 22 października 2019

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w poniedziałek wieczorem w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie w spotkaniu informacyjnym na temat aplikowania o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii po brexicie.

„Aplikacja o Status Osoby Osiedlonej to temat, który dla wielu Polaków mieszkających na Wyspach nie jest zupełnie jasny. Aby pomóc rodakom w procesie aplikacji i odpowiedzieć na wszelkie nurtujące ich pytania, zdecydowaliśmy się wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami, zorganizować to właśnie spotkanie informacyjne” – powiedział otwierając je ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

Współorganizatorami spotkania, oprócz ambasady RP i POSK, były brytyjskie ministerstwa spraw wewnętrznych oraz ds. wyjścia z Unii Europejskiej.

Ambasada już kilkakrotnie w ostatnim czasie wyrażała zaniepokojenie tym, że stosunkowo niewielki odsetek Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii złożył wniosek o status osoby osiedlonej (settled status), który pozwoli na pozostanie w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

Według ostatnich danych, jak do tej pory taki wniosek złożyło 1,5 miliona obywateli UE, czyli około połowa mieszkających w Wielkiej Brytanii. W przypadku Polaków, których na koniec 2018 roku było w tym kraju nieco ponad 900 tys., liczba złożonych wniosków wynosi obecnie 347,3 tys.

W czasie spotkania urzędnicy polscy i brytyjscy krok po kroku zaprezentowali proces aplikacji o status osoby osiedlonej, po czym odpowiadali na pytania publiczności. Większość pytań dotyczyła nie tego, jak wypełnić taki wniosek, gdyż ta procedura jest stosunkowo prosta, lecz indywidualnych, bardziej skomplikowanych przypadków. Np. czy czasowe długie wyjazdy z Wielkiej Brytanii przerywają ciągłość pobytu, czy jak aplikować o status dla dzieci, których rodzice się rozstali.

Ambasador Rzegocki zachęcał do składania wniosków i przekazywania wiedzy, by informacje o tej procedurze dotarły do wszystkich zainteresowanych, ale mówił też o możliwości powrotu do Polski. „Ja ze swej strony jako ambasador Rzeczypospolitej nie mogę nie wspomnieć o tym, że zawsze jesteście państwo mile widziani, zapraszani do ojczyzny. Jeśli ktoś z państwa nie zamierza się rejestrować, to z całą pewnością warto rozważyć powrót do naszej ojczyzny” – powiedział.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

fot.ANDY RAIN/EPA-EFE/Shutterstock