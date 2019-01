Widowiskowy „Sekret” Studia Jump 0 28 stycznia 2019

Zgodnie z tradycją Studio Tańca Nowoczesnego Jump wita Nowy Rok kolejnym spektaklem baletowo-muzycznym. Tym razem zaprosiło Polonię na wspaniałe widowisko pod tytułem ,,Sekret”, opartym na jednej z najbardziej popularnych baśni duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena pt. „Królowa Śniegu”.

Jest powszechnie wiadome, że bajki Andersena mają za zadanie edukować poprzez zabawę, zwłaszcza „Królowa Śniegu”, która na zawsze wpisała się w kanon klasyki baśni. Nic więc dziwnego, że w niedzielę sala widowiskowa Guerin Prep High School w Chicago, mimo ostrej zimowej aury, wypełniona była po brzegi widzami, chcącymi obejrzeć muzyczne przedstawienie „Sekret”. Scenariusz do niego został napisany przez Ewę Barnak, współzałożycielkę i dyrektorkę artystyczną Studia Jump.

Licznie przybyłych widzów przywitali gospodarze wieczoru wraz z wicekonsulem RP Piotrem Semeniukiem. Miłą niespodzianką było rozpoczęcie przedstawienia od występu członków grupy Mini Jump. Najmłodsi artyści w swoim mini widowisku pt. „Let’s Get to Work” przy dźwiękach takich hitów jak „Please Mr. Postman” grupy The Beatles czy „Parostatek” Krzysztofa Krawczyka, w aranżacji Wacława Barnaka, przeistaczali się w ciekawe postacie. Scena wypełniona była małymi, ale poważnie wyglądającymi marynarzami, lekarzami, kucharkami i taksówkarzami.

Historia głównej części widowiska „Sekret” koncentrowała się na odwiecznym przesłaniu, dotyczącym walki dobra ze złem, której doświadczają Gerda (grana przez Magdalenę Naruszewicz) i jej przyjaciel, Kai (Wojtek Wójcik). Ta niezwykła, pełna magii opowieść przedstawiała losy tej dwójki dzieci, rozdzielonych przez okrutną Królową Śniegu, którą wspaniale zagrała Sabina Barnak. Widzowi dali się zaczarować i wraz z bohaterami wyruszyli w podróż, obrazujacą siłę miłości, która jest w stanie przezwyciężyć wszystko, oraz odwagę i determinację w jej poszukiwaniu.

Wprowadzenie do tego mądrego scenariusza dodatkowej, bardzo ciekawej kreacji, jaką był Duch Zimy, poszerzyło galerię wyjątkowych postaci. Grzegorz Chilecki, znany polonijny aktor, wcielił się zarówno w tę magiczną postać, jak i narratora przestawienia. Wraz z Sabiną Barnak sprawili, że na scenie zapanował tajemniczy, zimowy klimat, który został jeszcze dodatkowo podkreślony odpowiednim doborem kolorów: bieli, błękitu i srebra.

Widzów oczarowywały wirujące na scenie piękne Śnieżynki i Aniołki, przebiegłe, srebrne Liski, podstępni Zbójnicy czy urocze Klauny i dostojne Damy Dworu. Mile też zaskakiwała piękna zmiana dekoracji, która, wraz z postaciami Królowych Wiosny i Lata, potrafiła pokazać widzom uroki różnych pór roku. Zadziwiał również szeroki wachlarz rozbrzmiewającej muzyki, od klasycznego walca Piotra Czajkowskiego do porywającego węgierskiego czardasza.

Za perfekcyjną choreografię i scenografię całego widowiska „Sekret” odpowiedzialna była Ewa Barnak wraz z córkami Agnieszką i Sabiną. Za doskonałe oświetlenie podziękować należy Arturowi Staniszowi, a za cudowne wyczarowanie kostiumów i rekwizytów – po raz kolejny – Ewie Barnak. Wszystko to stanowiło idealne dopełnienie całej wspaniałej kreacji artystycznej niedzielnego spektaklu taneczno-muzycznego.

Obcowanie z taką ponadczasową klasyką oraz wspaniała jej interpretacja, przedstawiona w niedzielny wieczór, była czystą przyjemnością, zarówno dla oka, jak i dla ducha, i nie tylko dla najmłodszych widzów, ale i dla dorosłych. Uniwersalność mądrego przesłania, rozumianą pod względem aktualności przekazu, jak i wspaniałej muzyczno-wizualnej aranżacji, pasowała dla każdej grupy wiekowej. Kolejna wspaniała odsłona Studio Tańca Nowoczesnego Jump pokazała, co dla każdego z nas powinno być w życiu najważniejsze – przyjaźń i miłość.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka