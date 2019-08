Weekend z “Dziennikiem Związkowym”

Chmurzy się za oknem, ale nam to nie przeszkadza, bo mamy już weekend i najnowsze wydanie „Dziennika Związkowego”. Jak co tydzień zapraszamy do lektury Drodzy Czytelnicy!

Piszemy m.in.:

– o tym, że nowa interpretacja przepisów imigracyjnych wygląda jak zapowiedź faktu, że zielone karty będą dostępne dla białych i bogatych imigrantów. Władze imigracyjne opublikowały właśnie nowe przepisy. Wynika z nich, że jeśli korzystasz ze świadczeń socjalnych, to możesz mieć problem z uzyskaniem zielonej karty,

– o wizycie burmistrz Chicago Lori Lightfoot w siedzibie Związku Narodowego Polskiego. Pani burmistrz zjadła z przedstawicielami Polonii śniadanie, rozmawiała, odpowiedziała na kilka pytań i zadeklarowała, że w swoim gabinecie o Polonii nie zapomni,

– o zbliżającym się 48. Sejmie Związku Narodowego Polskiego w Phoenix w Arizonie oraz o tym, że Frank J. Spula został ponownie wybrany prezesem ZNP na kolejne trzy lata,

– o młodzieży w opałach, czyli o pladze wapowania. E-papierosy są już epidemią wśród nastolatków, a nawet młodszych dzieci. To powinni przeczytać wszyscy rodzice!

– o staraniach w ratowaniu mostu I-74 nad rzeką Mississippi, który łączy Illinois z Iowa. Most zaprojektował polski inżynier Ralph Modjeski. O pomyśle, jak ocalić zabytek, opowiada Daniel Pogorzelski.

W tym wydaniu mamy także obszerną relację z XXXII Pieszej Polonijnej Pielgrzymki Maryjnej do Merrillville, zakończenia sezonu kolonii letnich w Yorkville oraz z odsłonięcia i poświęcenia tablicy w sanktuarium w Merrillville, upamiętniającej obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W ubiegły weekend byliśmy także na manifestacji w śródmieściu Chicago, gdzie zebrani domagali się reformy prawa do posiadania broni. Relację znajdziecie w wydaniu weekendowym.

Do tego, jak co tydzień, zachęcamy do lektury części czwartej pełnej porad, smacznych przepisów, informacji o tym, co dzieje się w mieście, z konkursem, w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire oraz z taką ilością wiadomości sportowych, która zadowoli każdego fana – w tym kibica sportu polonijnego!

Nie zapomnijcie także o Magazynie Weekendowym „Kalejdoskop”, w którym jak co tydzień dużo do czytania. Do tego dokładamy jeszcze dwie części z ogłoszeniami, gdzie kupicie, sprzedacie, wynajmiecie, znajdziecie pracę lub pracownika albo typowe lub nietypowe usługi.

