Waszyngtońska wizyta prezesa KPA Franka Spuli 0 14 czerwca 2019

Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress, PAC) przebywał w Waszyngtonie na zaproszenie Białego Domu w związku z oficjalną wizytą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

W środę 12 czerwca w godzinach porannych prezes Frank Spula wziął udział polonijnej manifestacji przed Białym Domem, zorganizowanej w celu zadeklarowania poparcia na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i Europy Wschodniej. Z uczestnikami wiecu spotkał się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zanim udał się na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent Duda dziękował manifestantom i całej Polonii za wspieranie inicjatyw, zwiększających bezpieczeństwo Polski.

Podczas wiecu przed Białym Domem przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych środowisk polonijnych, w tym ugrupowań, które zorganizowały wydarzenie, a były to m.in.: Americans for Security in Central and Eastern Europe, Federation of Polish Americans, Inc., Smolensk Disaster Commemoration Committee, Inc., Polish American Congress, Inc., Coalition of Polish Americans, Inc., Polish Army Veterans’ Association in America, Gazeta Polska Clubs in USA, Polonia for Poland oraz The Pulaski Cadets.

Uczestnicy wiecu w swoich przemówieniach apelowali do społeczności polsko-amerykańskiej w całych Stanach Zjednoczonych, aby domagała się znaczącej i długotrwałej obecności militarnej USA w Polsce, w celu wzmocnienia zdolności obronnych NATO.

Prezes Spula przemawiał jako ostatni i czekając na swoją kolejkę otrzymał wiadomość o podpisaniu przez prezydentów Dudę i Trumpa wspólnej deklaracji o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski. Spula wyraził zadowolenie, że w ramach współpracy militarnej obu krajów zwiększy się obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i że zakupi ona nowoczesne bojowe myśliwce F-35 od USA. Prezes KPA pochwalił też Polskę i inne państwa Inicjatywy Trójmorza za dążenie do wzmacniania bezpieczeństwa w regionie i za dążenie do niezależności energetycznej. Mówił też o silnej i długotrwałej przyjaźni polsko-amerykańskiej, przypomniał też bohaterstwo generała Kazimierza Pułaskiego, który oddał życie za wolność Ameryki.

Później tego samego dnia prezes Spula wziął udział w przyjęciu wydanym przez Biały Dom na cześć prezydenta Dudy i jego małżonki. Na przyjęciu rozmawiał m.in. z ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher, która zaprosiła go na spotkanie w stolicy Polski. Podczas obiadu obaj prezydenci mówili o dobrych relacjach Polski i USA. Prezydent Duda zwrócił się do prezydenta Trumpa: ,,w Polsce mamy świadomość, że jest pan naszym wielkim przyjacielem”.

Po powrocie do Chicago, rozmawiając z naszą gazetą, prezes Spula wyraził ostrożny optymizm w sprawie dopuszczenia Polski do programu Visa Waiver, co pozwoliłoby Polakom na podróżowanie do USA bezwizowo. Obaj prezydenci podczas spotkania w Białym Domu wyrażali nadzieję, że może już do września br. Polska sprosta kryterium odmowy wiz i w ten sposób zakwalifikuje się do programu na mocy istniejących przepisów.

Warto dodać, że prezes Spula wyraził też zadowolenie, że polska delegacja na czele z prezydentem Dudą i pierwszą damą po oficjalnej wizycie w Białym Domu udała się również z misją biznesowo-gospodarczą. Polska delegacja odwiedzi m.in. Houston w Teksasie, gdzie spotka się z firmami energetycznymi i sekretarzem federalnym ds. energetyki Rickiem Perry’m, zaś w Muzeum Sztuki w Reno prezydent Duda zainauguruje Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. W niedzielę para prezydencka uda się do Kalifornii, gdzie w San Jose spotka się z przedstawicielami Polonii, zaś w poniedziałek w San Francisco prezydent spotka się z przedstawicielami korporacji z Doliny Krzemowej. W Menlo Park prezydent dokona otwarcia Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii. Para prezydencka odwiedzi też siedzibę główną firmy Google w Mountain View.

(ao)

Zdjęcia: Małgorzata Schulz

Na zdjęciu głównym: Prezes Frank Spula w towarzystwie dziennikarki Małgorzaty Schulz i sekretarza KPA Tima Kuźmy.