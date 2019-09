Walka i cierpienie. Wystawa w Thompson Center 0 6 września 2019

Wystawę „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” przez kilka dni można było oglądać w holu budynku federalnego Thompson Center w śródmieściu Chicago. Miała ona za zadanie przybliżyć mieszkańcom Chicago genezę wybuchu II wojny światowej oraz walkę i cierpienie narodu polskiego.

Otwarcie wystawy pt. „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” (Fighting and Suffering. Polish citizens during WWII”) miało miejsce we wtorek 3 września w budynku federalnym Thompson Center, w śródmieściu Chicago. Autorami anglojęzycznej wystawy, przedstawiającej genezę wybuchu II wojny światowej oraz historię walki i cierpienia Polaków są historycy z gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, a powstała ona we współpracy z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ekspozycja składała się z plansz, na których autorzy przystępnym językiem i przy pomocy zdjęć wyjaśnili zwiedzającym, w jaki sposób doszło do wybuchu II wojny światowej, jej przebieg na terenie Polski, rozmiar zniszczeń i cierpienia Polaków, a także konsekwencje społeczne i polityczne, których po wojnie doświadczyła Polska i jej mieszkańcy.

Wystawa zagościła w Thompson Center dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Gości, którzy na otwarcie ekspozycji przybyli we wtorkowe południe do Thompson Center powitał konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki. Wśród przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele organizacji polonijnych, biznesu i mediów. W ceremonii otwarcia udział wzięła m.in. wice-gubernator Illinois Juliana Stratton.

Konsul Piotr Janicki w swoim przemówieniu podkreślił, że Polska była krajem zaatakowanym przez dwa totalitaryzmy – niemiecki i sowiecki, a straty jakie poniosła na skutek wojny były gigantyczne. Sześć milionów Polaków, w tym trzy miliony żydowskiego pochodzenia, zostało zamordowanych przez hitlerowskich zbrodniarzy, większa część polskich elit została wymordowana, a ci, którzy ocaleli musieli emigrować.

„Oddajmy hołd polskim bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność i pomogli siłom alianckim wygrać wojnę” – zakończył swoje przemówienie konsul Janicki.

Wice-gubernator Stratton powitała zebranych gości w imieniu gubernatora J.B. Pritzkera po czym oddała hołd wszystkim Polakom, którzy w walce z niemieckim najeźdźcą ponieśli najwyższą ofiarę. Juliana Stratton podkreśliła też wkład Polonii w rozwój Chicago i Illinois. Następnie wice-gubernator wzięła udział w uroczystym przecięciu wstęgi i otworzyła wystawę.

Konsul Piotr Janicki podkreślił edukacyjny wymiar ekspozycji. „Wystawa jest skierowana do Amerykanów. Przez Thompson Center codziennie przewija się tysiące Amerykanów, a wystawa to dla nich szansa, aby zapoznać się z historią, polską narracją i prawdą o drugiej wojnie światowej. Polska straciła sześć milionów swoich obywateli i była ofiarą dwóch totalitaryzmów. Nie każdy o tym wie. Cieszę się, że dzięki tej wystawie Amerykanie będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej o drugiej wojnie światowej. Wojna zaczęła się od niemieckiego ataku na Westerplatte 1 września 1939 i ten fakt chcieliśmy przybliżyć, a także jak brutalnie traktowani byli Polacy podczas niemieckiej okupacji” – powiedział konsul Piotr Janicki.

Wystawa „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” od pierwszych chwil przyciągnęła przechodniów, którzy przystawali i z zainteresowaniem oglądali plansze ze zdjęciami i opisem wydarzeń historycznych sprzed 80 lat. Wydarzeń, które rozpoczęły się w Polsce, ale miały wpływ na losy całego świata.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Dziedzic