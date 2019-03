W sądzie w babskim gronie 0 15 marca 2019

Sąd okręgowy powiatu Cook świętował Miesiąc Dziedzictwa Kobiet

W przypadającym w marcu Miesiącu Dziedzictwa Kobiet w sądzie cywilnym powiatu Cook w chicagowskim Daley Center odbyła się wyjątkowa wycieczka zorganizowana przez kobiety i dla kobiet. Jej celem było przybliżenie pracy jednego z największych systemów sądowych w kraju i wspólne świętowanie wkładu kobiet w wymiar sprawiedliwości.

Zorganizowane w chicagowskim Daley Center 13 marca wydarzenie było okazją nie tylko do poznania pracy jednego z największych ujednoliconych systemów sądowych na świecie, lecz również rzadkiej możliwości rozmowy z sędziami i adwokatami na sali sądowej, a także poznania historii kobiet w amerykańskim sądownictwie i spotkania z lokalnymi kobietami sędziami, które opowiadały o swojej drodze do kariery w wymiarze sprawiedliwości.

Około stu uczniów chicagowskich gimnazjów i liceum wzięło udział w wycieczce zorganizowanej przez Wydział Dostępności i Edukacji (Office of Accessibility & Education Outreach), którego szefową jest nasza rodaczka Marta Almodovar. Wydział działa pod przewodnictwem prezesa sądu okręgowego, sędziego Timothy’ego C. Evansa.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. młodzież ze szkół podstawowych Prieto Math and Science Academy, Chicago International Charter School oraz licealiści z John F. Kennedy High School. Po obserwacji prawdziwej sprawy cywilnej na prawdziwej sali sądowej i możliwości rozmowy z sędzią, w drugiej, oficjalnej części spotkania młodzież wysłuchała prezentacji na temat historii kobiet w amerykańskim sądownictwie i przemówień trzech kobiet, które odniosły sukces w dziedzinie prawa.

Do obecnych na sali przyszłych prawniczek, prokuratorów, obrońców i sędziów o swoich korzeniach, zapleczu, drodze do kariery i napotykanych trudnościach opowiadały: sędzia powiatu Cook Marcia Maras, sędzia Diane M. Shelley i przewodnicząca Women’s Bar Association of Illinois Karie J. Valentino. Była też możliwość zadawania pytań. Młodzież interesowała się głównie doświadczeniami ze szkoły prawniczej, ilością nauki i trudnością egzaminów, lecz nie zabrakło też trudniejszych pytań, np. dotyczących korupcji w urzędach. W przeważającej grupie dziewcząt na sali znalazło się też paru chłopców, gdyż, jak powiedziała sędzia Marcia Maras, „my, kobiety, nie dyskryminujemy”.

Po części oficjalnej przedstawiciele naszej gazety mieli również rzadką okazję wejścia za kulisy sali sądowej i spotkania z jednym z sędziów o polskich korzeniach – Ronaldem F. Bartkowiczem, który wspominał swoich przodków znad Wisły, polskie śródmieście Chicago oraz… „Dziennik Związkowy”.

Sąd okręgowy powiatu Cook jest jednym z największych jednolitych systemów sądowych nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Obsługuje ponad 5 mln osób rocznie. Co roku zakładanych jest tu 1,2 mln spraw, które obsługuje około czterystu sędziów. 44 proc. z nich to kobiety. Wszystkie sądy procesowe skonsolidowane są pod przewodnictwem sędziego Timothy C. Evansa. Nadzoruje on również i koordynuje administracyjną pracę sądów oraz mianuje sędziów przewodniczących wszystkich wydziałów. Dla celów administracyjnych sąd okręgowy podzielony jest na dziesięć wydziałów i sześć regionów geograficznych.

W ramach Heritage Courthouse Tours przez cały rok podobne spotkania odbywają się dla poszczególnych grup mniejszościowych. Dla polskiej grupy etnicznej takie wydarzenie odbywa się w październiku w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. (jm)

fot.Wikipedia