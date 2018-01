V Polonijny Orszak Trzech Króli

Trzej królowie podążający konno głównymi ulicami Chicago, a za nimi półtoratysięczny barwny kolędujący orszak to polonijne obchody uroczystości Objawienia Pańskiego, od lat wzbudzające żywe zainteresowanie mieszkańców Wietrznego Miasta.

Ponad półtora tysiąca osób w papierowych koronach, ze śpiewnikami lub królewskimi flagami i kolorowymi balonami w ręce utworzyło barwny Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Chicago. Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, była obchodzona przez wiernych w niedzielę, 7 stycznia.

Piąty Polonijny Orszak Trzech Króli tradycyjnie wyruszył z kościoła św. Ferdynanda do kościoła św. Władysława częściowo zamkniętymi dla ruchu ulicami Belmont i Long. Przesłaniem tegorocznego orszaku było: „Bóg jest dla wszystkich”. O głębi tej myśli mówił ksiądz proboszcz Zdzisław Torba. – (…) Wyszliśmy, żeby przypomnieć, iż Bóg narodził się dla wszystkich, aby spotkać na nowo Chrystusa, podobnie jak trzej królowie, którzy podjęli trud, aby spotkać Chrystusa, pokłonić mu się, ale też wrócić inną drogą. My też wracamy do rzeczywistości inną, lepszą drogą (…), aby życie w nowym roku było i szczęśliwsze, i piękniejsze, i na pewno z Chrystusem będzie takie.

Na czele orszaku za gwiazdą betlejemską jechali konno Kacper, Melchior i Baltazar. Orszakowi asystowali przebrani w żołnierskie mundury członkowie chicagowskiego oddziału Związku Żołnierzy Narodowych Siły Zbrojnych. Na platformie – jadącej za idącymi w orszaku kapłanami i gośćmi – oprócz muzykujących, stały dzieci w koronach i przebraniu aniołów.

Wspólnemu kolędowaniu w językach polskim i angielskim przewodził ksiądz Michał Wyrzykowski – niegdyś wikariusz parafii św. Ferdynanda, a obecnie proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej, który od początku uczestniczy w tej uroczystości. Natomiast wokalnie i akompaniamentem pomagali w śpiewaniu członkowie zespołu Misericordia z Lombard.

Radosne wydarzenie przykuwało uwagę widzów, spośród których wielu spontanicznie dołączało do orszaku. Refleksją o rosnącym wśród chicagowian zainteresowaniu polonijnym wydarzeniem podzielił się ksiądz proboszcz Marek Janowski SJ: – Po drodze spotykaliśmy różne osoby, Latynosów, którzy bardzo zainteresowani tym, co się dzieje, dołączali do orszaku. Udział w nim wzięły nie tylko osoby wierzące, ale także osoby poszukujące, albo nawet niewierzące, bo im się podobała estetyka i forma – mówił ksiądz proboszcz.

Inną niezwykle cenną wartością organizowanego wspólnie od pięciu lat orszaku jest współpraca, która zarówno w opinii proboszcza parafii św. Ferdynanda – księdza Torby, jak i proboszcza św. Władysława – księdza Janowskiego jest ważnym elementem jednoczącym Polonię.

Po dotarciu do kościoła św. Władysława trzej królowie oddali pokłon Jezusowi, Maryi (Katarzyna Smolecki) i św. Józefowi (Krzysztof Wasik). Ksiądz biskup John R. Manz pobłogosławił uczestników tegorocznego Orszaku Trzech Króli.

Następnie w sali parafialnej na wszystkich czekała gorąca herbata i poczęstunek, przygotowane przez członkinie Klubu Polskiego działającego przy kościele.

W orszaku wzięli udział m.in. wicekonsul RP Piotr Semeniuk oraz przedstawiciele lokalnej władzy i administracji: Ariel Reboyras – radny 30. okręgu, Ricardo Munoz – radny 22. okręgu oraz Jesus Chuy Garcia – komisarz powiatu Cook.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka