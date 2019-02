Uroczyste rozpoczęcie Dni Kultury Polskiej w Niles 0 4 lutego 2019

Od 10 lat grupa Coming Together organizuje programy integrujące różne środowiska etniczne w rejonie Niles Township. W poprzednich latach prezentowano kulturę chińską, latynoską, muzułmańsko-amerykańską, asyryjską, grecką, koreańską, azjatycko-hinduską czy filipińską. W tym roku przyszła kolej na polskie dni kultury.

Wybór roku obchodów kultury polskiej nie był przypadkowy. Związany jest z dwoma ważnymi wydarzeniami dla Polaków i Polonii. W 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a w 2019 roku przypada 30-rocznica obalenia komunizmu w kraju nad Wisłą. Samorząd lokalny Niles Township we współpracy z organizacją Coming Together przygotował ponad 50 bardzo ciekawych, bezpłatnych programów, związanych z Polską i jej kulturą. Projekcje filmów, wykłady, dyskusje z autorami książek, wystawy sztuki, warsztaty artystyczne i teatralne oraz inne spotkania, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, będą prezentowane w różnych lokalizacjach aż do dnia 7 kwietnia.

27 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie obchodów Dni Kultury Polskiej, które miało miejsce w Niles West High School w Skokie. Zimowa aura nie przestraszyła nikogo; aula szkoły była szczelnie wypełniona. Wśród honorowych gości nie zabrakło konsula generalnego RP Piotra Janickiego. Przybyli też m.in. kongresmenka Jan Schakowsky, reprezentująca 9. okręg, Susan Van Dusen – jedna z założycielek grupy Coming Together, burmistrzowie miasteczek z Niles Township: Andrew Przybylo z Niles, Dan DiMaria z Morton Grove, Barry Bass z Lincolnwood i George Van Dusen ze Skokie, oraz przedstawiciele różnych okolicznych grup etnicznych.

Znany prezenter telewizyjny ze stacji ABC 7 Chicago, Alan Krashesky, który jest pochodzenia polskiego, bardzo profesjonalnie poprowadził niedzielną imprezę. Chorągiew Stanisława Ravery Potockiego, zgodnie ze starą polska tradycją, przywitała gości chlebem i solą, a następnie grupa taneczna Whispers Center for Artistic Expression otworzyła obchody pokazem polskiego tańca – poloneza warszawskiego. Przed odśpiewaniem obu hymnów polskiego i amerykańskiego, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. T. Kościuszki wprowadzili na salę poczty sztandarowe.

Wszystkich zebranych powitała Susan Van Dusen, po czym nastąpiły krótkie przemówienia gości honorowych. Konsul Janicki w swoim wystąpieniu nawiązał do ważnych obchodów rocznicowych. Oprócz 100-lecia niepodległości oraz 30-lecia upadku komunizmu stwierdził, że „w tym roku będziemy obchodzić 20-lecie przynależności do NATO, jak również 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. To będzie dla nas bardzo pracowity i zajęty rok”.

W części artystycznej widzowie mogli podziwiać występy Paderewski Symphony Orchestra, Skokie Valley Symphony Orchestra, Niles West Master Singers, Khary „KF Jacques” Laurent oraz pianisty Youssefa El Yakine. Wielkimi brawami zostały również nagrodzone pokazy taneczne: krakowiak, zaprezentowany przez Whispers Center for Artistic Expression, oraz polonez i tańce z regionu Lublina, wykonane przez zespół Polonia. Naszym milusińskim bardzo podobała się odsłona młodych adeptów Warsztatów Teatralnych Agaty Paleczny. Dzieci z„Little Stars” przestawiły scenę z „Legendy o smoku wawelskim”.

Podczas niedzielnej inauguracji można było także obejrzeć prace znanych artystów. Oprócz obrazów Voytka Glinkowskiego, pięknych folklorystycznych wycinanek Grace Bazylewski, czy rzeźb Doroty Tomczyk, bardzo ciekawe wystawy zaprezentowali również Aga Kubiak, Agnieszka Markowicz, Dariusz Olszewski, Ewa Judka,, Joanna Kacprzyńska, Kasia Katarzyna Derda, Patricia Stepniak, klub Polanki z Milwaukee oraz utalentowani uczniowie z liceum Niles North.

Esperanto Society of Chicago przygotowało bardzo interesującą wystawę pt. „Zamenhof, the Creator of Esperanto”, poświęconą setnej rocznicy śmierci sławnego Ludwika Zamenhofa, twórcy międzynarodowego języka esperanto, który był ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Inną godną uwagi prezentacją była ekspozycja pt. „The Women of Independence”, obrazująca wielki wkład kobiet w walce o niepodległość Polski, przygotowana przez Muzeum Historii Polski z pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz konsulatu generalnego RP w Chicago.

Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się piękna wystawa, składającą się z osiemnastu tablic, pt. „Polski Duch Niepodległości” – Wolność najwyższą wartością dla Polaków i Amerykanów.

Jak na polską imprezę przystało, stoły uginały się od wyśmienitych przekąsek, napitków oraz wypieków, przygotowanych dla gości przez polonijne restauracje i delikatesy. Polska gościnność nie zna granic. Goście mieli ucztę dla ducha, oka, ucha i podniebienia.

Więcej informacji na temat zaplanowanych programów w ramach obchodów Dni Kultury Polskiej można znaleźć m.in. na stronie internetowej: www.comingtogether.in

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka