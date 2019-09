Uroczysta msza św. po polsku u werbistów w Northbrook 0 3 września 2019

Podczas dorocznej uroczystej mszy świętej ku czci Matki Bożej Częstochowskiej werbiści modlili się w języku polskim w intencjach swoich dobroczyńców. Po mszy w kaplicy Ducha Świętego w Techny, w podchicagowskim Northbrook, odbyło się tradycyjne spotkanie przy kawie i pączkach.

Werbiści, Misjonarze Słowa Bożego z prowincji Chicago, utrzymują kontakt z dużą grupą polskich dobrodziejów mieszkających w Chicago, w różnych rejonach Stanów Zjednoczonych i Kanadzie. Około 60 procent spośród dobrodziejów zgromadzenia pochodzi z okolic Chicago.

Dlatego od 13 lat, raz w roku, w ostatnią niedzielę sierpnia o godzinie 1 po południu werbiści zapraszają do kaplicy Ducha Świętego w Techny, dzielnicy Northbrook, na północnym przedmieściu Chicago, na mszę świętą w języku polskim ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, aby podziękować darczyńcom za pomoc, ofiary, modlitwę w intencji misjonarzy.

Tegoroczna msza została odprawiona 25 sierpnia. Prawie 800 przybyłych serdecznie powitał ksiądz Janusz Horowski – dyrektor Biura do spraw Promocji i Mszy Wieczystych i redaktor naczelny magazynu misjonarzy z Prowincji Chicago. Podziękował za wspieranie zgromadzenia. Zaproszeniem do uczestnictwa we mszy w intencjach dobrodziejów zainaugurował miesiąc modlitw za darczyńców i w ich intencjach.

Mszy świętej ku czci Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył werbista ksiądz Dariusz Garbaciak, który zainicjował odprawianie tej mszy 13 lat temu i przez wiele lat pracował w prowincji Chicago, a teraz jest ekonomem generalnym zgromadzenia w Rzymie.

Ksiądz Jerzy Gawlik, proboszcz parafii św. Józefa w Wheeling, przeczytał Słowo Boże i wygłosił kazanie.

Mszę świętą koncelebrowali również: ksiądz Janusz Horowski, który po 11 latach pracy w Brazylii, od 10 lat przygotowuje mszę sierpniową w Techny, zajmuje się lokalnym biurem wspierającym misje, a także kontaktuje się w języku polskim z dobrodziejami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; ksiądz Janusz Skotniczy, misjonarz z Nowej Gwinei i ksiądz Kazimierz Garbacz, ksiądz emeryt, wcześniej przez długie lata pracujący na misjach w Ghanie, w lokalnym biurze w Archidiecezji jako dyrektor ds. Kościołów Europejskich.

Podczas kazania ksiądz Gawlik prosił, aby wierni z ufnością zawierzyli Bogu, Matce Bożej, nawet jeśli wielu rzeczy nie rozumieją, a nagrodą za posłuszeństwo będzie niebo, czyli życie z Bogiem bez końca w radości, pokoju i miłości.”

Po uroczystej mszy wszyscy zostali zaproszeni na pączki, drożdżówki, kawę.

O spotkaniu werbistów pragnących okazać dobroczyńcom wdzięczność za współpracę i płynącym stąd poczuciu wspólnoty, z radością mówił organizator mszy, ksiądz Janusz Horowski: – Naprawdę ludzie to sobie cenią. Od wielu lat widzę dużo tych samych twarzy, ludzi którzy chcą tu przyjeżdżać w związku z tą okazją, czekają na ten czas. Wiele grup się organizuje, przyjeżdżają z daleka, żeby wziąć udział w mszy świętej u werbistów. Lubią przyjeżdżać do Techny, bo mogą po mszy się spotkać, usiąść i porozmawiać.

Werbiści, Misjonarze Słowa Bożego, to międzynarodowe zgromadzenie misyjne. Około 6 tysięcy werbistów pracuje w ponad 80 krajach. W Techny w Illinois osiedlili się pierwsi misjonarze Bożego Słowa wysłani do Stanów Zjednoczonych przez St. Arnolda Janssena w 1896 roku. W 1909 r. otworzono tam seminarium misyjne St. Mary’s Mission Seminary. Było to pierwsze seminarium założone w Stanach Zjednoczonych w celu szkolenia ludzi na misje zagraniczne.

Prowincja Chicago jest bardzo dużą prowincją. Obejmuje wiele stanów USA, dużo parafii w Kanadzie i na 10 Wyspach Karaibskich. Pracuje w niej około 300 księży i braci zakonnych.

Ich misja jest często określana jako pionierska, ponieważ polega na pracy w miejscach, gdzie księża biskupi w diecezjach nie mają dostatecznej liczby własnych księży, albo gdzie msza święta była odprawiana kilkadziesiąt lat temu, a obecnie nie ma w danym miejscu struktury, ale są tam ludzie ochrzczeni, którzy nie mają możliwości uczestniczenia we mszy świętej. Tam werbiści zakładają strukturę, organizują parafię, oddają diecezji i z działaniami idą dalej.

Jedną z dobrodziejek, która utrzymuje stały kontakt z misjonarzami Słowa Bożego prowincji Chicago jest pielgrzymująca od 5 lat do werbistów w Techny Joanna Szmurło, która również w dniu tegorocznych uroczystości odbyła osobistą, pieszą pielgrzymkę, idąc z kościoła św. Konstancji w Chicago do Techny, gdzie swoje intencje złożyła Matce Bożej Częstochowskiej.

Księża werbiści serdecznie zapraszają do kaplicy Ducha Świętego w Techny (Northbrook), przy 2001 Waukegan Road na mszę świętą w języku polskim, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 8.15 rano.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka