Ulica Województwa Podlaskiego w Chicago

Od niedzieli, 3 czerwca ulica Belmont Ave. tuż przy Cumberland w miasteczku River Grove zyskała drugą, honorową nazwę – Województwo Podlaskie Way.

Tego dnia uroczystości rozpoczęły się poranną mszą świętą w kościele św. Konstancji, którą celebrował ks. Tadeusz Dzieszko. Obecni na niej byli przybyli z Polski marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz odpowiadający za kontakty z zagranicą i promocję województwa Michał Podbielski. Wraz z nimi we mszy świętej, a później w uroczystościach nadania imienia ulicy uczestniczyli miejscowi politycy i przedstawiciele środowisk polonijnych: konsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, burmistrz miasteczka River Grove David. B. Guerin wraz z małżonką, radny 45. dystryktu John Arena, radny 30. dystryktu Ariel Reboyras, burmistrz Franklin Park Barrett F. Pedersen z małżonką, burmistrz Schiller Park Nick Caiafa, reprezentująca kongresmena Luisa Gutierreza jego córka Jessica Washington Gutierrez, wiceprezes Związku Narodowego Polskiego Marian Grabowski, przedstawiciele klubu Województwa Białostockiego wchodzącego w skład Związku Klubów Polskich, a także były prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce Stanisław Zagata. Mszę i uroczystości uświetnił muzyką zespół Juhasi.

Po mszy świętej, w asyście wozów policyjnych z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi oraz motocyklistów z polonijnych klubów motocyklowych, na skrzyżowaniu ulic Cumberland i Belmont pojawiła się kawalkada aut, które zatrzymały się tuż przy łopoczących na wietrze biało-czerwonych flagach.

Ksiądz Tadeusz Dzieszko przywitał zebranych i poprowadził niedzielne uroczystości na skrzyżowaniu ulic Belmont i Cumberland, gdzie odbyło się odsłonięcie honorowej nazwy ulicy. Pomysłodawcą nadania ulicy imienia Województwa Podlaskiego był Bogdan Dola.

Głos zabrał burmistrz River Grove David R. Guerin, który porównał zróżnicowanie etniczne mieszkańców miasteczka do symbolu województwa podlaskiego, kolorowego żubra i podkreślił, że jest to pierwsza taka inicjatywa w tym miasteczku. Marszałek województwa podlaskiego podziękował Bogdanowi Doli za inicjatywę nadania honorowego imienia ulicy Województwo Podlaskie Way i wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zachęci do odwiedzenia i poznania tego wyjątkowo pięknego regionu Polski. Natomiast prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula w swojej wypowiedzi odniósł się do znaczenia tego wydarzenia w oddziaływaniu na młodych, dzięki którym Polonia ma szansę poczuć się silna, zjednoczona i zademonstrować swoją siłę w kształtowaniu polityki administracyjnej. Poświęcenie miejsca, tablicy informacyjnej i obecnych na tym wydarzeniu, poprzedziło moment kulminacyjny, jakim było odsłonięcie tablicy honorowej Województwo Podlaskie Way.

Skrzyżowanie ulic Cumberland i Belmont stało się kolejnym polskim akcentem na mapie przedmieść Chicago, gdzie polskie nazwy ulic przeplatają się z amerykańskimi w jednym z największych polskich skupisk poza granicami kraju. Chociaż nadanie honorowej nazwy ulicy nie wiąże się z żadną zmianą administracyjną, a oficjalne nazwy urzędowe pozostają bez zmian, to nadanie honorowego imienia dla wielu Polaków jest ważne, a nowo nazwana ulica staje się symbolicznie małą ojczyzną.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski