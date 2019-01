Tymoteusz Kutyla z tytułem “Wschodząca Gwiazda Naszej Unii 2018” 0 by EM 5 stycznia 2019

Członek PSFCU i reprezentant Polski w gimnastyce nagrodzony

20-letni gimnastyk Tymoteusz Kutyla został uznany za Wschodzącą Gwiazdę Naszej Unii 2018. To już trzeci student, członek Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który otrzymał ten zaszczytny tytuł.

Student trzeciego roku University of Minnesota, członek kadry narodowej Polski w gimnastyce oraz członek PSFCU od dziecka (zaczynał z kontem dla nieletnich) otrzymał tytuł oraz czek na pięć tysięcy dolarów. – Jesteśmy dumni, że członek naszej unii osiąga już tak wspaniałe sukcesy i być może zobaczymy go na igrzyskach olimpijskich jako reprezentanta Polski. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji marzeń – powiedział w trakcie uroczystości wręczenia nagrody, dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.

Tymoteusz (Timothy) Kutyla ma 20 lat i jest studentem trzeciego roku University of Minnesota, gdzie studiuje biznes i marketing oraz ćwiczy gimnastykę w uniwersyteckiej drużynie. W swojej karierze był już mistrzem USA juniorów w ćwiczeniu na drążku. Od 2018 r. jest członkiem reprezentacji Polski i ma nadzieję na start na igrzyskach olimpijskich 2020 w Tokio.

– Dziękuję PSFCU za tę nagrodę, zawsze będę wdzięczny za to, że przyznano mi to stypendium uznając za Wschodzącą Gwiazdę Naszej Unii. Traktuję to jako wyróżnienie za to, że jako Amerykaninowi polskiego pochodzenia udaje mi się studiować i trenować, a także za awans do reprezentacji Polski w gimnastyce – powiedział Kutyla w trakcie uroczystości.

Kutyla zaczął ćwiczyć gimnastykę w wieku trzech lat. Dzisiaj jego dzień powszedni wygląda tak: dwa razy w tygodniu godzinny trening o 6.30 rano, każdego dnia do południa zajęcia w szkole, a po lunchu trzy godziny ćwiczeń. Wieczór i noc zostają na naukę. Marzeniem Kutyli jest skończenie studiów i start na igrzyskach olimpijskich.

– Mam nadzieję, że niedługo wystartuję w mistrzostwach Europy w barwach Polski, dzięki czemu będę miał szansę zakwalifikować się na występy na igrzyskach olimpijskich w Tokio – powiedział sportowiec.

Nagroda dla ,,Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii” została wręczona po raz trzeci. Ustanowiono ją w 2014 r. jako część Programu Stypendialnego PSFCU, aby nagradzać młodych wiekiem członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na podstawie szczególnych osiągnięć kandydata w ,,dziedzinie nauki, sportu, muzyki, sztuki, przywództwa lub szczególnego talentu, udokumentowanego na poziomie krajowym bądź międzynarodowym”. Poprzedni laureaci to pływak Michał Domagała oraz brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w szermierce, Monika Aksamit.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa powstała w 1976 r. na nowojorskim Greenpoincie. Po 43 latach działalności jest uważana za największą polską instytucję finansową poza granicami Polski oraz największą etniczną unię kredytową w Stanach Zjednoczonych. Obsługuje ponad 135 tysięcy członków PSFCU i ich rodzin w USA. Aktywa PSFCU wynoszą prawie 2 miliardy dolarów, posiada ona 19 oddziałów w czterech stanach: Nowym Jorku, New Jersey, Illinois i Pensylwanii.