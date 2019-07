Tekla Klebetnica i gorące rytmy gorącego lata w Muzeum Polskim 0 29 lipca 2019

W czwartek 18 lipca gościła w Muzeum Polskim w Ameryce kapela folkowa Tekla Klebetnica. A przekładając na polski z góralskiego – Tekla Plotkarka. Zespół przyjechał do Stanów na zaproszenie Coleen Paderewski, a do MPA trafił dzięki dyrektorce Małgorzacie Kot.

Trzyosobowa grupa w składzie Anna Czupryn – skrzypce, Zygmunt Czupryn – akordeon i Stanisław Dudek – kontrabas to profesjonalni muzycy pochodzący z Beskidów. Dlatego preferują muzykę góralską, jednak nie obca jest im także muzyka innych krajów. Na czwartkowym koncercie zaprezentowali wiązankę utworów bałkańskich, cygańskich, żydowskich i oczywiście piosenki góralskie.

Ania Czupryn ma piękny głos, którym oczarowała słuchaczy. W Chicago szczególnie lubimy gorące rytmy krajów bałkańskich i różnorodną muzykę opartą o folklor. Wystarczy wspomnieć popularność występującej tu orkiestry folkowej Dikanda, czy naszą rodzimą Megitzę z Małgosią Babiarz. W Polsce także ten rodzaj połączenia tradycyjnego folkloru z elementami jazzu czy muzyki klasycznej cieszy się powodzeniem, dlatego Tekla Klebetnica dotarła do finału telewizyjnego programu Mam Talent.

Prosto po koncercie w Chicago zespół pojechał do Wisconsin na doroczny Pulaski Polka Days, gdzie wystąpił w kolejne dni: 19 i 20 lipca. Dzięki zaproszeniu prezesa Fundacji Kultury Tatrzańskiej Bogdana Ogórka muzycy mieli okazję porwać do tańca górali we wtorek 23 lipca. Ponieważ mimo trzyosobowej grupy odznaczają się wielką żywiołowością, muzykalnością i energią. Dlatego ich interpretacje muzyczne i własne kompozycje porywają i tak porwały przybyłych do muzeum, że pożegnali zespół owacją na stojąco. Dyrektorka muzeum wręczyła im pamiątki i zaprosiła na następną wizytę. Co może zdarzyć się we wrześniu. Warto będzie dowiedzieć się kiedy i odwiedzić Muzeum Polskie w Ameryce, by wysłuchać gorących rytmów z gór. I nie tylko z tego powodu, bo oferta kulturalna MPA jest bardzo bogata, co można sprawdzić na stronie internetowej placówki.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jankowska