Tegoroczna edycja „Art for Heart” czyli „Sztuka dla serca”. Zaproszenie dla artystów 0 12 lipca 2019

Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) i Fundacja Dar Serca zapraszają artystów do zgłaszania udziału w siódmej dorocznej wystawie „Sztuka Dla Serca” („Art For Heart”). Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca. Informacje i aplikacje się znajduje na stronie internetowej: www.artforheartchicago.org.

Po ośmiu latach wielkiego wsparcia ze strony artystów jak i społeczności, za które MPA i Fundacja Dar Serca są ogromnie wdzięczne, obie fundacje przygotowują kolejną wystawę „Sztuka dla Serca IX” („Art for Heart IX”). Uroczyste otwarcie planowane jest na 7 września.

Jak co roku będzie to doskonała okazja dla artystów z różnych dziedzin sztuki do zaprezentowania i sprzedaży dzieł, zapoznania się ze społecznością wspierając przy okazji dwa szczytne cele. Zgłoszenia do udziału w tegorocznej wystawie przyjmowane będą do 19 lipca. Aplikacje i dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.artforheartchicago.org.

Fundacja Dar Serca jest organizacją charytatywną, umożliwiającą leczenie ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom z Polski i innych krajów Europy, które nie mają szans na pomoc u siebie. W ciągu ponad dwudziestu lat działalności fundacja ta przyjęła i zaopiekowała się kilkuset dziećmi, które dzięki temu odbyły leczenie w nowoczesnych klinikach.

Muzeum Polskie w Ameryce jest jednym ze starszych i większych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Posiada bogatą kolekcję sztuki, pamiątek historycznych i dokumentów oraz przechowuje bezcenny księgozbiór. Bibliotekę i archiwum odwiedza wielu historyków, naukowców, studentów i genealogów. MPA prowadzi aktywną działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

(Komunikat prasowy MPA)

Na zdjęciach: prace z wystawy “Art for Heart” w 2018 roku

fot.Artur Partyka