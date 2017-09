Sztuka dla serca? Tylko w Muzeum Polskim z Darem Serca 0 by EM 17 września 2017

Prace autorstwa polonijnych artystów zostały zaprezentowane na corocznym charytatywnym wernisażu „Sztuka dla serca”. Wystawa już po raz siódmy została zorganizowana przez młodych społeczników wspierających fundację Dar Serca i Muzeum Polskie w Ameryce.

Uroczyste otwarcie wernisażu odbyło się w sobotę, 9 września w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz. Ponad czterdziestu polonijnych artystów wystawiło chęć uczestniczenia w wystawie, ale ze względu na ograniczoną powierzchnię muzealnej sali organizatorzy zostali zmuszeni do wyselekcjonowania dwunastu szczęśliwców.

Wśród nich znaleźli się: Piotr Antonow, Piotr Białecki, Irena Czajkowska, Maryna Danylovych, Iwona Duniec, Teresa Gierwielaniec-Rozanacki, Voytek Glinkowski, Paweł Juszkiewicz, Stanislaw Kielar, Ewa Kostyrko, Anna Mycek-Wodecki, Bernadeta Polak i Piotr Wołodkiewicz.

W części oficjalnej do licznie zgromadzonej publiczności zwrócili się konsul RP w Chicago Małgorzata Bąk-Guzik oraz prezes fundacji Dar Serca Dorothy Malachowski, która powiedziała: – Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj już siódmy rok z rzędu. My w fundacji uważamy, że jest to najpiękniejsza impreza naszego roku kalendarzowego. Do tej pory w tym roku pomogliśmy czterdzieściorgu dzieciom. Cieszymy się z każdego dziecka, które odjeżdża z uśmiechem na buzi. Dziękujemy artystom za ich piękne prace i chęć podzielenia się zyskiem z nami i z muzeum.

Prezes zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszard Owsiany podziękował za liczne przybycie i poparcie akcji. A tę część programu podsumowała dyrektor muzeum Małgorzata Kot, dziękując artystom za ich serce, bo „bez nich nie powstałaby ta wystawa”.

Podczas wernisażu odwiedzający mieli okazję nie tylko podziwiać prace artystów. Mogli też osobiście z nimi porozmawiać, podzielić się swoimi wrażeniami i kupić ulubione dzieła. Było się czemu przyglądać. Szeroki przekrój prac od olejnych krajobrazów po portrety i osiągnięcia na pograniczu fotografii i malarstwa. Na wystawie były także prace Bernadety Polak zajmującej się fotografią cyfrową. – Sztuką zajmuję się od dwudziestu lat. Obecnie prezentuję fotografię cyfrową, próbuję robić coś ciekawego w kwestii abstrakcji fotograficznej. Eksperymentuję ze światłem i czasem. Edytuję zdjęcia tak, by wyszło coś ciekawego. W muzeum wystawiam swoje prace już po raz drugi.

Sobotnie wydarzenie było jedyną okazją, by w pełni przyjrzeć się wszystkim pracom. Co prawda wystawa potrwa do końca miesiąca, ale prace zakupione w dniu otwarcia opuszczały gościnne muzealne progi wraz z nabywcami. A tych nie brakowało. Już po kilkunastu minutach można było zauważyć puste miejsca na wystawowych ścianach. Wśród nabywających wystawione prace był prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński, który kupił obraz Maryny Danylovych, malarki urodzonej na Ukrainie.

Do jednych z najpopularniejszych artystów sobotniego wernisażu zaliczał się z pewnością Voytek Glinkowski, znany nie tylko ze swoich uzdolnień malarskich, ale także kolarz, poeta i komentator radiowy. Inną znaną szeroko artystką była Iwona Duniec. Jej niepowtarzalna wizja kosmosu przyciągnęła uwagę gości.

Muzycznie wystawę oprawił didżej Bartek Zieliński, którego skoczne rytmy tak się spodobały publiczności, że muzealna wystawa przerodziła się w taneczną dyskotekę. Ostatni goście jeszcze długo po oficjalnym zamknięciu ekspozycji bawili się na muzealnym parkiecie.

Wystawa połączona z aukcją wystawionych dzieł potrwa do końca września. Część dochodu ze sprzedaży prac zostanie przekazana na rzecz muzeum oraz fundacji Dar Serca, organizującej leczenie dzieci z Polski.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka