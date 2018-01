Szarek: w Chicago spotkaliśmy dumnych i otwartych na świat Polaków 0 by EM 24 stycznia 2018

Podczas wizyty w Chicago spotkaliśmy Polaków bez kompleksów, otwartych na świat i dumnych z dziedzictwa swych rodziców – powiedział w środę prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Jak dodał, Polska powinna wspierać młode pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia.

Szarek przypomniał w TVP Info, że delegacja IPN na zaproszenie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce odbyła w zeszłym tygodniu wizytę w Chicago. Jak zaznaczył, jednym z jej celów była inauguracja cyklu spotkań w nowopowstałym „Przystanku Historia IPN – miejscu dyskusji na temat historii Polski”.

Prezes IPN podkreślił, że „Przystanki Historia” funkcjonujące poza granicami Polski mają „inny charakter”. „Istotą przystanku w Chicago są spotkania pracowników IPN w szkołach, lekcje historii najnowszej, praca z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez IPN” – mówił.

„Podczas wizyty spotkaliśmy Polaków bez kompleksów, otwartych na świat i dumnych z dziedzictwa swych rodziców, dziadków i chcących promować to dziedzictwo świecie. Myślę, że jest to nowa rzeczywistość. Państwo Polskie musi wesprzeć to młode pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia” – ocenił prezes IPN.

Jak dodał, ta wizyta miała również charakter symboliczny. „Takim ważnym elementem było przekazanie do Kościoła Świętej Trójcy (…) ziemi z Łączki. To odbyło się na prośbę Polonii amerykańskiej, co pokazuje jak silne są związki z Polską. Ziemia z Łączki jest symbolem naszej dwudziestowiecznej historii, prób zniszczenia Polski, a jednocześnie odrodzenia – pokazania, że Polska jest nieśmiertelna” – mówił Szarek.

„Odwiedziliśmy w Chicago wiele miejsc związanych z historią Polski w Chicago. Zainaugurowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. (…) Na wielu spotkaniach pojawiał się jeden problem i jeden postulat. Tu chodzi o aktywność Polski w przedstawianiu naszej historii. W historii przekazywanej w Stanach Zjednoczonych – i nie tylko tam – często Polska jest przedstawiana jako współpracownik Hitlera w czasach II Wojny Światowej.(PAP)

Na zdjęciu: prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek

fot.Grzegorz Dziedzic