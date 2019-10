Święty Graal polonijnej radiofonii. WPNA 103.1 FM w rankingu słuchalności Nielsena 0 14 października 2019

Chicagowskie radio WPNA 103.1 FM Polish American Mix po raz pierwszy zaistniało w prestiżowym rankingu słuchalności Nielsen Audio. Ta sztuka nie udała się dotąd żadnej polskojęzycznej stacji radiowej w Stanach Zjednoczonych. Programów radia WPNA 103.1 FM Polish American Mix słucha codziennie średnio 100 tys. mieszkańców aglomeracji chicagowskiej.

W dobie internetu, smartfonów i dominacji przekazu medialnego opartego na obrazie wydawać by się mogło, że era radia przemija. Nic podobnego, radio ma się świetnie i jest wciąż najchętniej wybieraną przez Amerykanów platformą medialną, popularniejszą nawet od telewizji. 93 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych słucha radia przynajmniej raz w miesiącu, podczas gdy telewizję ogląda 88 proc. Amerykanów. Radio towarzyszy nam najczęściej w samochodzie, w drodze do pracy i z pracy, dostarczając informacji, rozrywki, wywołując uśmiech lub chwilę zadumy. Najpopularniejsze formaty radiowe w skali całych Stanów Zjednoczonych to radia puszczające muzykę country, informacyjne i tzw. towarzyszące, czyli zawierające wiadomości połączone z muzyką i programami autorskimi, prowadzonymi przez osobowości radiowe, czyli prezenterów, którzy potrafią osiągnąć popularność na miarę celebrytów. Radiem towarzyszącym jest stacja WPNA 103.1 FM Polish American Mix, która przebojem zdobyła sympatię słuchaczy i w ciągu zaledwie dwóch lat stała się najchętniej słuchaną polskojęzyczną rozgłośnią w Chicago.

Radio jest na stałe wrośnięte w codzienność chicagowskiej Polonii, pozostając niezmiennie najbardziej popularną platformą medialną, zarówno dla słuchaczy, jak i dla reklamodawców. W Chicago dla Polaków nadają dwie rozgłośnie na falach FM i trzy na falach AM, a poszczególne radiostacje i audycje mają swoich wiernych i stałych słuchaczy. Polonijne radio od kilkudziesięciu lat dostarcza Polakom w Chicago najświeższych informacji, publicystykę, muzykę i rozrywkę. Rewolucją w polonijnej radiofonii było powstanie w 2014 roku pierwszej polskojęzycznej stacji na falach FM – radia Polski FM.

0,1 powodów do dumy

Nadążając za potrzebami rynku, największy polonijny konglomerat medialny należący do Związku Narodowego Polskiego, posiadający radio 1490 AM, „Dziennik Związkowy” i kwartalnik „Zgoda” w 2017 roku kupił częstotliwość 103.1 FM, na której od początku września 2017 r. przez 24 godziny na dobę słuchać można radia 103.1 FM Polish American Mix. Formuła tej stacji była swoistym eksperymentem, który łącząc języki i kultury stał się jakością unikalną w skali światowej. Język polski przeplata się tutaj z angielskim, wiadomości podawane są w skrócie i w dwóch językach, a 103.1 FM Polish American Mix postawiło na rytmiczne hity, najnowszą muzykę i całkowicie oraz zupełnie świadomie zrezygnowało z dzielącej słuchaczy polityki. Po ponad dwóch latach istnienia śmiało stwierdzić można, że eksperyment powiódł się, a skala sukcesu nowej rozgłośni przerosła nawet oczekiwania jej twórców. 2 października WPNA 103.1 FM osiągnęło coś, czego nie udało się dotąd osiągnąć żadnej polonijnej rozgłośni w Stanach Zjednoczonych – po raz pierwszy znalazło się w prestiżowym rankingu Nielsen Audio – potentata w badaniu i analizie rynków medialnych, w tym również słuchalności stacji radiowych. Radio WPNA 103.1 FM Polish American Mix we wrześniu 2019 roku po raz pierwszy w historii polonijnej radiofonii przekroczyło próg słuchalności i osiągnęło w Chicago 0,1 procent. Liczba ta może wydawać się niewielka, zwłaszcza w porównaniu do radiowych gigantów osiągających ponad 5 proc. słuchalności, ale wynik jest bezprecedensowym sukcesem polonijnej rozgłośni.

– Zaistnieć w rankingu Nielsena nie udało się dotąd w Chicago żadnej polskojęzycznej stacji. Wynik, który osiągnęliśmy, czyli 0,1 procenta słuchalności w skali aglomeracji Chicagowskiej przekłada się na 100 tysięcy słuchaczy, czyli liczbę niebagatelną. Uplasowaliśmy się na 42. pozycji wśród 106 rozgłośni radiowych w Chicago, co jest niemałym sukcesem. Pamiętajmy, że Chicago jest trzecim amerykańskim, po Nowym Jorku i Los Angeles rynkiem radiowym. Jest się z czego cieszyć, tym bardziej, że ciężko pracowaliśmy na tę słuchalność przez ostatnie dwa lata. Rating Nielsena jest miarodajny, a znalezienie się w tym zestawieniu to marzenie każdego właściciela czy dyrektora rozgłośni, ponieważ jest z miejsca zauważane przez firmy marketingowe i agencje reklamowe. To dla reklamodawców wyraźny sygnał, że właśnie w tych rozgłośniach warto się reklamować. Nasza obecność w rankingu Nielsena jest bezprecedensowa – mówi menadżer WPNA 103.1 FM Jacek Niemczyk.

Sposób na słuchalność

Nielsen bada słuchalność poszczególnych stacji radiowych na wyselekcjonowanej próbie słuchaczy. Każdy z kilku tysięcy respondentów otrzymuje specjalne urządzenie, z wyglądu przypominające pager, który rejestruje częstotliwości słuchanych stacji i przesyła informacje do bazy danych, a następnie są one badane przez analityków posługujących się algorytmami statystycznymi. Aby dana stacja została uznana za „słuchaną”, słuchacz musi włączyć ją na minimum 5 minut podczas 15-minutowego cyklu słuchalności. Na podstawie zebranych danych eksperci z Nielsen Audio są w stanie sporządzić zestawienia słuchalności i ocenić średnią liczbę słuchaczy danej rozgłośni.

– Ranking Nielsena to zawsze był taki „Święty Graal” polonijnych rozgłośni, cel, do którego dążyły wszystkie stacje radiowe i do którego nie potrafiły się dostać. Fakt, że znaleźliśmy się w zestawieniu najchętniej słuchanych radiostacji w Chicago to nasz ogromny sukces i potwierdzenie tego, że nasza formuła się sprawdza. To nie jest chwyt marketingowy ani myślenie życzeniowe typu „jesteśmy najwięksi”, jak w przypadku naszej konkurencji. To jest fakt. Konkretny fakt, z którego bardzo się cieszymy – podkreśla Magda Marczewska, prezenterka porannego show na falach 103.1 FM. – Od dawna jako zespół jesteśmy wewnętrznie przekonani, że stoi za nami największa na polonijnym rynku radiowym liczba słuchaczy. Świadczą o tym reakcje ludzi, komunikacja SMS-owa, telefoniczna i aktywność słuchaczy w mediach społecznościowych. Kiedy organizujemy konkurs, w ciągu godziny przychodzi nawet 600 SMS-ów, jest ich tyle, że czasami zawiesza się studyjny telefon komórkowy. To, co mówimy trafia do słuchaczy i powoduje odzew. Wiemy, że jesteśmy bardzo lubiani, nie mamy w ogóle hejtu. Nadajemy już ponad dwa lata, a słuchacze wciąż piszą do nas, że czekali na takie radio, jak nasze i dziękują nam, że jesteśmy. A przecież nie wymyśliliśmy niczego nowego. Po prostu wzorujemy się na dobrych amerykańskich i polskich stacjach. I mamy lojalnych i naprawdę fajnych słuchaczy.

Po pierwsze – nie dzielić

Radio WPNA 103.1 FM Polish American Mix to stacja, która za cel i misję postawiła sobie budowanie polonijnej wspólnoty i niwelowanie podziałów. To radio dla każdego, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i poglądów politycznych.

– Wiemy, że słuchają nas ludzie o różnych poglądach, od ultrakonserwatystów po skrajnych liberałów. My nie chcemy dzielić ludzi i dlatego w ogóle nie zajmujemy się polityką. Chcemy ludzi łączyć, bo wychodzimy z przekonania, że Polonia to naprawdę fajna grupa etniczna. Dopóki nie zaczniemy kłócić się o politykę i kwestie światopoglądowe, potrafimy być i działać razem – mówi Magda Marczewska.

– Dobitnie pokazał to zeszłoroczny Bieg Niepodległości, na który przyszło dwa tysiące osób, od dzieci po seniorów. Cały przekrój Polonii, całe spektrum poglądów. A mimo to potrafiliśmy nie pokłócić się, nie poróżnić, a obchodzić wspólnie to radosne święto, które jest dla wszystkich. Byłem wzruszony i dumny patrząc na tłum Polaków śpiewających hymn przed biegiem. Radio 103.1 FM Polish American Mix pokazało, że można, że się da, a Polonia udowodniła, że nie potrzebuje żadnej ideologii, żeby się jednoczyć. Wystarczy, że będzie taka, jaka jest – dodaje Jacek Niemczyk.

Strategia polegająca na stworzeniu radia towarzyszącego, bez dłużyzn, politykowania i rozmów sponsorowanych okazuje się być skuteczna. Świadczą o tym słuchacze, którzy szukając w chicagowskim eterze polskojęzycznej stacji natrafiają na WPNA 103.1 FM i najczęściej nie szukają dalej. Pozostają przy rozgłośni, przy której nie czują się zażenowani, pouczani ani ignorowani. Przeciwnie, mogą aktywnie współtworzyć program i poczuć się częścią wspólnoty – radiowej i polonijnej.

Grzegorz Dziedzic

gdziedzic@zwiazkowy.com

fot.WPNA FM/Facebook