Świętujcie weekend z “Dziennikiem Związkowym”! 0 8 marca 2019

My w ten weekend świętujemy Dzień Kobiet! Dlatego na początek mamy dla was tekst red. Joanny Marszałek, która rozmawiała z Polkami w Chicago – kobietami z przyszłością! Nasze rodaczki pokonały wiele przeciwności losu i dziś mogą zarazić swoją determinacją i optymizmem. Zachęcamy do przeczytania!

Mamy także relacje z obchodów Dnia Pułaskiego w Chicago. Polonia świętowała ten dzień w wielu miejscach w mieście na oficjalnych akademiach i bankietach.

Red. Jolanta Telega pisze w najnowszym weekendowym numerze o wojnie racji – Biały Dom kontra Kongres, czyli o tym, co dzieje się w Waszyngtonie.

Jeśli już o polityce mowa, to wielkimi krokami zbliża się druga tura wyborów burmistrza Chicago. O ostrej walce na finiszu wyborów miejskich pisze red. naczelna Alicja Otap.

Niestety w tym numerze 51. odcinkiem kończymy cykl „Polskie Chicago”. Prof. Dominik Pacyga opowiada w nim o tym, jak Chicago świętowało tysiąclecie Polski. Podkastu w języku angielskim z tym odcinkiem szukajcie na stronie Radia WPNA 103.1 FM (wpna.fm).

Mamy dla was także dwa teksty mrożące lekko krew w żyłach. Red. Anna Rosa pisze o tym, czego boją się nasze dzieci i my sami. Pamiętacie straszenie czarną Wołgą? A mówi wam coś nazwa „Momo Challenge”? Jeśli nie, to koniecznie przeczytajcie.

Red. Grzegorz Dziedzic pisze o sprawie Thomasa Kokoraleisa – członka satanistycznego gangu, który jest współodpowiedzialny za zamordowanie w 1982 roku Polki – Lorraine Borowski. Kokoraleis ma wyjść na wolność w tym roku, po odsiedzeniu połowy swojej kary (całość wynosi 70 lat). Rodzina zamordowanej Polki jest przerażona.

Polecamy także zajrzeć na strony sportowe w części czwartej, gdzie red. Dariusz Cisowski pisze o chicagowskim debiucie Przemysława Frankowskiego w Chicago Fire. Mecz z udziałem polskiego zawodnika już w najbliższą sobotę, 9 marca!

Poza sportem w części czwartej jak zwykle przepisy, porady, konkurs w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire i relacje z wydarzeń polonijnych.

W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy także parafię św. Stanisława Kostki, gdzie serwowano polski obiad, byliśmy na wyborach marszałka Parady 3 Maja oraz na polskiej mszy w kościele św. Wojciecha. Relacje z tych wydarzeń znajdziecie w wydaniu weekendowym.

Do tego dokładamy dwie części z ogłoszeniami i Magazyn Weekendowy “Kalejdoskop”.

Teraz tylko #NiePrzegap tego wydania weekendowego drogi Czytelniku i #CzytajZnami!