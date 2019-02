Święto zakochanych w Klubie Ziemi Lubelskiej 0 18 lutego 2019

W weekend poprzedzający święto zakochanych Klub Ziemi Lubelskiej, jeden z najstarszych, polskich klubów działających w Chicago zaprosił zwolenników dobrej zabawy na walentynki, które są stałą pozycją w kalendarzu imprez klubu.

Celem charytatywnej 90-letniej działalności Klubu Ziemi Lubelskiej jest wspomaganie domów dziecka, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, poszkodowanymi w kataklizmach zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Od ponad 30 lat prezesem klubu jest Stanisław Kowalik, którego ambicją była reaktywacja organizacji, bo kiedy do niej wstąpił, liczyła zaledwie sześciu członków. Pieniądze na działalność są zbierane podczas imprez klubowych.

Zorganizowana w sobotę, 9 lutego zabawa miała na celu zebrać pieniądze na potrzeby klubu i cele charytatywne. W klubie sportowym Eagles w Chicago spotkało się ponad 100 osób.

Wśród członków klubu i jego sympatyków byli również goście szczególni: wicekonsul Piotr Semeniuk, Jerry Krawczyk, prezes Polskiego Klubu Wędkarsko-Łowieckiego (Polish Fishing & Hunting Club), menadżer klubu Eagles Antoni Myśliński, od 20 lat zarządzający tym miejscem, i członkowie zespołu tanecznego Eagles.

Miłych gości powitał Stanisław Kowalik, prezes Klubu Ziemi Lubelskiej. Podczas części oficjalnej pochodzący z lubelskiego konsul Piotr Semeniuk – również członek Lubelskiego Bractwa Strzelców Kurkowych św. Jana Kantego na cześć Klubu Ziemi Lubelskiej – przywitał zebranych trzykrotnym wiwat.

W związku z walentynkowym świętem o przywiązaniu do Klubu Ziemi Lubelskiej i panującej tu życzliwości opowiadała Anna Jabłońska – najstarsza członkini klubu, od 60 lat pracująca na rzecz organizacji.

Wieczorowi towarzyszyły liczne atrakcje: był taniec z konsulem, występ chóru, wybór królowej kwiatów i loteria fantowa. Do konkursu o tytuł królowej kwiatów stanęły 4 panie obdarowane naręczami kwiatów. Wygrała go Alicja Mazur, która otrzymała aż 58 czerwonych goździków. W loterii najcenniejszym fantem był telewizor. Szczęśliwy los zakupił Antoni Myśliński. Do tańca zagrał Maxi Band, bawiąc tańczących znanymi przebojami.

Następnego dnia po zabawie Klub Ziemi Lubelskiej podczas trwającego radiotonu przekazał chicagowskiej Fundacji Dar Serca kwotę 100 dolarów.

Natomiast o wysokości dofinansowania podopiecznych Domu Dziecka w Lublinie, który skierował do klubu prośbę o pomoc, decyzja zostanie podjęta wkrótce.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka