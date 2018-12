Święta z “Dziennikiem Związkowym”

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia #CzytajZNami! A jest co poczytać. Dzisiaj oddajemy wam do rąk wydanie weekendowe na długi świąteczny weekend.

A w nim:

– Redaktor Joanna Marszałek pisze, że puste miejsce przy wigilijnym stole nie musi być symboliczne. A wiecie skąd przychodzą do nas teraz zbłąkani wędrowcy? Z Facebooka!

– Jeśli spędzacie święta w mieście, to zebraliśmy dla was propozycje tego, co we wtorek, 25 grudnia i poprzedzający ten dzień weekend można robić w Chicago i na przedmieściach.

– Nadchodzący nowy rok to także nowe nadzieje dla młodych imigrantów objętych programem DACA czyli DREAMERSÓW. Pisze o tym red. Jolanta Telega.

– Mamy dla was świąteczny wywiad z Karoliną Baran, młodą zdolną wokalistką, znaną także jako Kaeyra.

– Redaktor naczelna Alicja Otap pisze o tym, jakie świąteczne prezenty dostali rywalizujący w miejskich wyborach politycy.

– Zachęcamy też do lektury wywiadu z dziennikarką i pisarką Ritą Cosby, która odważnie mówi: ,,Polskość jest moją pasją”. O tej polskości, historii, tradycji i rodzinie rozmawiał z nią red. Grzegorz Dziedzic.

– Nie można też w tym świątecznym czasie przegapić felietonów i 40 odcinka naszego cyklu ,,Polskie Chicago”. Profesor Dominic Pacyga opowiada w nim o tym, jak Polacy w Chicago obchodzili Wigilię i Boże Narodzenie.

Do tego dokładamy wam wydarzenia z życia Polonii z ubiegłego tygodnia. O tym jak chicagowska Polonia obchodzi Święta Bożego Narodzenia dowiecie się także z ,,Dodatku Świątecznego”, który dołączyliśmy do wydania głównego. To 16 dodatkowych stron ciekawej lektury, a być może wielu z was odnajdzie się także na zdjęciach!

Jeśli jeszcze będziecie mieć niedosyt czytania, to nie przegapcie magazynu ,,Kalejdoskop” oraz części czwartej pełnej porad, smacznych przepisów i sportu – w tym oczywiście tego polonijnego.

Jak zwykle mamy też dwie części ogłoszeń.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Wesołych i zaczytanych Świąt!