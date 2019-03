Świadczenia części A i B 0 17 marca 2019

Drodzy Państwo, w dzisiejszym artykule przybliżymy, w rozszerzonym zakresie, zakres świadczeń i pokrycia związany z dwoma podstawowymi częściami oryginalnego Medicare tzn. częścią A i częścią B. Przypominamy jednak, że po kompletną listę świadczeń pokrywanych przez Medicare należy zwrócić się do biura Social Security Administration, zadzwonić na 1-800-MEDICARE lub wejść na stronę www.medicare.gov.

Świadczenia części A

Część A częściowo pokrywa medycznie konieczną hospitalizacje. W roku 2019 przykładowe koszty, za które odpowiedzialny jest posiadacz części A Medicare są następujące:

– 1 364 dol. odpowiedzialności własnej (deductible) za pobyt w szpitalu do 60 dni,

– 341 dol. odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) za każdy dzień pobytu w szpitalu w dniach od 61 do 90,

– 682 dol. odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) dożywotnego limitu (lifetime reserve day) po 90 dniu pobytu w szpitalu (maksymalnie do 60 dni dożywotnio),

– wszystkie koszty powyżej 150 dnia pobytu w szpitalu.

Ponadto część A pokrywa:

– krew,

– pobyt w hospicjum,

– domową opiekę medyczną,

– skilled nursing (opiekę pielęgniarską) i rehabilitative care (opiekę rehabilitacyjną) tylko po 3-dniowym pobycie w szpitalu, do 100 dni. W roku 2019, beneficjenci płacą 170.50 dol. za dni od 21 do100,

– pobyt w klinice psychiatrycznej (do 190 dni z dożywotnego limitu ).

Part A nie pokrywa opieki długoterminowej (long term care).

Świadczenia części B

Cześć B Medicare odpowiedzialna jest za koszty:

– koniecznych wizyt u lekarzy ogólnych i specjalistów,

– zabiegów w przychodni przyszpitalnej,

– badań laboratoryjnych i testów diagnostycznych,

– terapii i opieki psychiatrycznej,

– sprzętu medycznego,

– lekarstw i środków medycznych niezbędnych w trakcie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

Posiadacze części B Medicare odpowiedzialni są za roczną opłatę własna (deductible) w wysokości 185 dol. na rok 2019. Po uiszczeniu deductible odpowiedzialni są oni za 20 proc. tzw. odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) za większość serwisów pokrywanych przez cześć B Medicare.

Serwisy prewencyjne pokrywane przez cześć B:

– jednorazowa wizyta prewencyjna „Welcome to Medicare”,

– coroczna wizyta prewencyjna,

– szczepionki na żółtaczkę typu B lub grypę,

– testy na nadużywanie alkoholu – co 12 miesięcy (w niektórych przypadkach),

– badania masy kostnej (w niektórych przypadkach co 24 miesiące),

– jednorazowe badanie na tętniaka aorty brzuszne,

– badanie układu krążenia – co 5 lat,

– test na raka jelita grubego,

– coroczne testy antydepresyjne,

– testy cukrzycowe dla osób podwyższonego ryzyka,

– szkolenie dla cukrzyków,

– coroczne badania na jaskrę dla osób z grupy podwyższonego ryzyka,

– test na żółtaczkę typu C,

– coroczne badania na obecność wirusa HIV,

– terapia behawioralna dla osób z chorobami krążenia,

– badania na raka płuc,

– mammografia,

– terapia żywieniowa dla cukrzyków i osób z chorobami nerek,

– badania i doradztwo dla osób z nadwagą,

– cytologia i badania macicy co 24 miesiące dla wszystkich kobiet, co 12 miesięcy dla pacjentek z grupy podwyższonego ryzyka,

– coroczne badanie na raka prostaty dla mężczyzn powyżej 50 roku życia,

– testy na choroby weneryczne,

– konsultacje antynikotynowe.

Koszty innych serwisów pokrywanych przez część B:

– karetka pogotowia,

– koszty chirurgicznej opieki laboratoryjnej,

– krew,

– sprzęt dla cukrzyków,

– rehabilitacja pozawałowa,

– niektóre usługi chiropraktyczne,

– defibrylator,

– aparatura medyczna,

– koszty pogotowia,

– okulary po operacji na kataraktę,

– badania i leczenie stóp dla diabetyków,

– badania słuchu i balansu,

– opieka domowa (dla osób kwalifikujących się),

– dializy nerek,

– pozaszpitalna opieka psychiatryczna,

– fizykoterapia,

– protezy stomatologiczne,

– rehabilitacja po chronicznym zapaleniu płuc,

– druga opinia chirurgiczna,

– nauka mówienia,

– prześwietlenia rentgenowskie, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa,

– zabiegi i lekarstwa niezbędne po przeszczepach.

Główne serwisy niepokrywane przez cześć A i B:

– akupunktura,

– rutynowe badania dentystyczne,

– zabiegi kosmetyczne,

– aparaty słuchowe,

– opieka zdrowotna podczas podróży poza Stany Zjednoczone (z wyjątkami),

– buty ortopedyczne,

– lekarstwa na receptę,

– rutynowe badania stóp,

– rutynowe badania wzroku i okulary,

– szczepionki z wyłączeniem tych pokrywanych przez cześć B i część D,

– koszty insuliny,

– niektóre testy i badania laboratoryjne (na przykład testy na tarczycę).

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.rawpixel.com/Pexels.com