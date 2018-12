Św. Mikołaj zawitał do Naszej Unii Kredytowej

Na mapie swojej wędrówki, jaką po świecie odbywa św. Mikołaj, aby obdarowywać grzeczne dzieci prezentami, znalazły się biura Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

W sobotę 15 grudnia św. Mikołaj zawitał do oddziału w Norridge przy 4147 N. Harlem, który na ten czas zamienił się w świąteczne przedszkole. Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami i opiekunami, otrzymały słodkie prezenty i pozowały do zdjęć ze św. Mikołajem. Panie z oddziału wcieliły się w rolę elfów i prowadziły z dziećmi zajęcia warsztatowe wyrobu ozdób choinkowych.

– Jak co roku, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa we wszystkich oddziałach na terenie stanów, gdzie one się znajdują, organizuje „Mikołajki”. Mamy w oddziałach wiele licznych atrakcji. W każdym są inne. Wiem, że niektórzy z naszych klientów odwiedzają więcej naszych lokalizacji. U nas można zrobić sobie świąteczne bombki i inne ozdoby świąteczne. Dzieci, a nawet całe rodziny bardzo chętnie robią sobie zdjęcia ze św. Mikołajem, który oczywiście ma dla nich upominki – powiedziała szefowa oddziału Katarzyna Kwaterkiewicz.

Dodatkowo dzieci miały także okazję do zrobienia sobie malunków na twarzy, otrzymywały dmuchane zabawki wykonywane przez klauna Lulu. W sobotę 22 grudnia podobna wizyta odbędzie się w oddziale przy 8342 S. Harlem w miejscowości Bridgeview.

