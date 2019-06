Sukces akcji „Twój włos – moja peruka” 0 10 czerwca 2019

Sukcesem okazała się piąta edycja charytatywnej akcji pod hasłem „Twój włos – moja peruka”, zorganizowanej przez znaną Polonii fundację You Can Be My Angel. Ponad dwieście osób podarowało swoje włosy. Powstaną z nich peruki dla dzieci, które w wyniku chemoterapii straciły swoje włosy.

Marzeniem wielu dzieci po chemoterapii są włosy. Dla większości ich utrata jest dużym ciosem. Peruki z prawdziwych włosów, choć pozwalają chorym odzyskać radość i pewność siebie, są bardzo kosztownym wydatkiem, często przekraczającym budżet rodzinny – już i tak bardzo nadszarpnięty kosztami leczenia. Fundacja You Can Be My Angel już po raz piąty zorganizowała akcję pomocy dla takich właśnie małych pacjentów.

W niedzielę 2 czerwca stylistki w dwóch salonach fryzjerskich w Chicago, w Zig Zag w północnej części miasta oraz Estetica na południu, przez pięć godzin pracowały jak w ukropie. Kolejki chętnych do obcięcia i podarowania swoich włosów ustawiły się od samego rozpoczęcia akcji o godzinie 10 am, aż do zamknięcia o godzinie 3 pm.

Aby móc wziąć udział w akcji włosy musiały mieć przynajmniej 20 cm (8 cali) długości i posiadać zdrowy wygląd. W przeważającej większości osobami, które spełniały te kryteria były panie, często mamy, które przyprowadzały też swoje piękne córeczki, aby i one mogły wspomóc chore dzieci przez podarowanie swoich włosów. Jednak miłą niespodzianką był udział przedstawicieli płci męskiej. Jednym z nich był Łukasz Orzeł, a drugim kilkuletni Andrew Kut, którzy znaleźli się w gronie 71 osób obsłużonych w zakładzie fryzjerskim Zig Zag.

Po obcięciu włosów każda osoba mogła liczyć na profesjonalnie dobraną nową fryzurkę. Panie fryzjerki, w tym również właścicielka salonu Oliwia Siemionka, wyczarowywały modne style i najnowsze trendy na krótkie włosy. Wszyscy uczestnicy akcji uhonorowani zostali pamiątkowymi certyfikatami.

Wrażeniami podzieliła się z nami jedna z mam, która podarowała swoje kruczoczarne włosy i przyprowadziła córeczkę, która niedawno przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. – To jest wspaniała akcja, która uczy nas dzielić się z potrzebującymi wszystkim co mamy. Każdy gest, nawet najdrobniejszy, zmienia świat, czyjś świat – podkreśliła rozmówczyni.

Wszystkie zebrane pukle włosów zostaną najpierw przekazane amerykańskiej Fundacji na Rzecz Dzieci po Utracie Włosów (Children With Hair Loss Foundation), znajdującej się w stanie Michigan. Włosy, które sprostają wysokim standardom, zostaną przesłane do specjalnych pracowni, zajmujących się wyrobem peruk dla dzieci, które straciły włosy po przebytej chemoterapii.

Kierujący akcją w salonie Zig Zag Sławomir Rachmaciej był bardzo zadowolony z tak dużej frekwencji. Zwłaszcza cieszył aktywny udział bardzo dużej liczby dzieci, które podarowały swoje włosy. Zdaniem Rachmacieja, od najmłodszych lat trzeba uwrażliwiać pociechy na nieszczęścia innych i uczyć je pomagać chorym i potrzebującym.

Sprawdziły się też przewidywania prezes YCBMA Katarzyny Romanowskiej, że z roku na rok będzie przybywać osób biorących udział w tej wspaniałej inicjatywie. Zainspirowani wielkim sukcesem niedzielnej akcji wolontariusze fundacji już snują plany na powtórzenie akcji jesienią.

Popularne chicagowskie Aniołki zapraszają już teraz na kolejną rodzinną imprezę charytatywną na rzecz dzieci chorych na raka, pod hasłem – noc świętojańska. Odbędzie się ona w niedzielę 16 czerwca w stadninie koni Pistakee Bay Stable w McHenry. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji oraz na Facebooku.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka

fot.archiwum YCBMA