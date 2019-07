Spotkanie autorskie z Jackiem Fairweatherem w Konsulacie RP w Chicago 0 8 lipca 2019

Autorskie spotkanie Jack’a Fairweathera, promującego swoją najnowszą książkę „Ochotnik: Jeden człowiek, podziemna armia i tajna misja zniszczenia Auschwitz”, poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, miało miejsce w piątkowy wieczór, 28 czerwca br. w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

Chicago było kolejnym miastem po Nowym Jorku i Waszyngtonie, w którym Jack Fairweather prezentował swoją najnowszą książkę „Ochotnik: Jeden człowiek, podziemna armia i tajna misja zniszczenia Auschwitz” (,,The Volunteer: One Man, An Underground Army, and the Secret Mission to Destroy Auschwitz”), wydaną 25 czerwca br. nakładem oficyny Harper Collins. Gospodarzem spotkania był chicagowski Konsulat Generalny RP, który gościł autora publikacji oraz licznie przybyłych przedstawicieli środowiska polonijnego i amerykańskiego, a także weteranów, którym historia II wojny światowej jest szczególnie bliska.

Spotkanie rozpoczął konsul generalny Piotr Janicki przybliżając sylwetkę Jack’a Fairweathera, absolwenta Uniwersytetu Oksfordzkiego, byłego reportera wojennego i korespondenta „Washignton Post” i „Daily Telegraph” w Iraku, wyróżnionego nagrodą British Press Award (brytyjskiego odpowiednika nagrody Pulitzera), a obecnie zajmującego się pisaniem książek o tematyce historycznej. Na swoim koncie ma on już: „A war of Choice” oraz „The Good War” oraz ostatnio – „The Volunteer”, szczególnie ważną dla Polaków.

W wieczorze autorskim uczestniczył również Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Witolda Pileckiego w Warszawie, bez którego powstanie tego dzieła byłoby niemożliwe. Instytut był kluczowym miejscem badań i pracy dla pisarza, udostępniając wcześniej ukryte pamiętniki, relacje członków rodziny i osób, które przeżyły obóz. Wojciech Kozłowski wyraził głębokie przekonanie, „że choć postać Pileckiego i jego zasługi nie są zbyt znane na świecie, to książka Fairweathera zmieni to”.

Następnie głos zabrał sam autor – Jack Fairweather, wprowadzając przybyłych gości w tajniki genezy swojej książki. Poprzez niezwykle ciekawa prezentację opowiedział o losach, jednego z największych bohaterów II wojny światowej, niezłomnego patrioty, żołnierza państwa podziemnego, który na ochotnika dostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i wysyłał raporty na temat sytuacji w obozie – Witoldzie Pileckim.

Pisarza zafascynowała postać kapitana, „jego historia zrobiła na nim ogromne wrażenie – powiedział autor. Zaznaczył również, że celem jego książki jest „przypomnieć wielu ludziom, że Polska rozpowszechniała dowody o przemocy nazistów oraz fakt, że odgrywała fascynującą i ważną rolę w przeciwstawianiu się Niemcom”.

W kolejnej części spotkania wszyscy zgromadzeni mieli możliwość włączenia się do rozmowy na temat nowo wydanej książki. Moderatorem dyskusji był znany i ceniony chicagowski prawnik, Allan J. Reich. Nie zabrakło pytań o inspirację, warsztat pracy, plany na przyszłość, a także podziękowań. Publikacja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony czytelników, którzy mieli możliwość zakupu książki wraz autografem Jack’a Fairweathera, a także zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z autorem. Sympatyczny wieczór zakończyła część towarzyska z poczęstunkiem.

Tekst: Agnieszka Oskiera

Zdjęcia: Artur Partyka