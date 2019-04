„Słowa dziecka to staremu kwiaty” 0 15 kwietnia 2019

Te słowa Juliusza Słowackiego przyświecają pracy nauczycieli Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling. Założona w 2002 roku szkoła obchodzi dwie okrągłe rocznice swojego patrona, którego wybrała Renata Rudnicka, od początku do chwili obecnej pełniąca funkcję dyrektora.

W 2019 roku obchodzimy dwie rocznice związane ze Słowackim: w kwietniu mija 170 lat od śmierci wieszcza, we wrześniu świętujemy 210. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji 5 kwietnia została otwarta wystawa poświęcona życiu i twórczości wielkiego poety. Wielkie plansze przygotowali w większości sami uczniowie pod uważnym okiem rodziców i pedagogów. Główna ekspozycja zawierająca fakty z życia wieszcza, ustawiona na rozległym korytarzu szkoły, przyciągała bogactwem tematów i szczegółów. To także pomoc naukowa w poznawaniu historii i języka XIX wieku.

Szkoła im. Słowackiego pracuje na cztery zmiany – od czwartku do soboty – dlatego łatwiej jest zaangażować uczniów w kreowanie wydarzeń, którymi zyje szkoła. Dowodem są kroniki prowadzone od początku istnienia placówki, zawierające zapiski, zdjęcia, artykuły i notatki. 680 wychowanków (od przedszkola po klasy maturalne) pod przewodnictwem 30 nauczycieli przede wszystkim pracuje nad poznaniem języka polskiego i historii Polski. Większość uczniów to dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych bądź przybyłe tutaj we wczesnym dzieciństwie, dlatego szkoła dużą wagę przykłada do zajęć interaktywnych, w których młodzi biorą czynny udział, nie zapominając również o innych potrzebach rozwijających osobowość ucznia – lekcjach muzyki, śpiewu czy zajęciach rytmicznych dla najmłodszych.

Obecna wystawa i lekcje tematycznie z nią związane, oparte zostały na konspektach przystosowanych do wieku dzieci. Starsi uczniowie bawili się w rebusy, puzzle, zagadki, młodsi odpowiadali na proste pytania, powtarzając nieznane wyrazy. Wszystko to służyło poznaniu i utrwaleniu w pamięci życiorysu i słownictwa związanego ze Słowackim.

Bardzo interesujący był pomysł podzielenia tematów z życia poety na kawałki papierowej pizzy. Zawierały one wydarzenia z jego życia, które ułożone tematycznie kawałek po kawałku, jak pizza, można było łatwiej zapamiętać.

Wystawę można oglądać w czwartki i piątki od godz. 5 do 8 pm, a w soboty od 9 am do 4 pm pod adresem 181 W. Dundee Road w Wheeling. Pracownicy szkoły serdecznie zapraszają na zwiedzanie wystawy i zapisy dzieci na nowy rok szkolny.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jankowska