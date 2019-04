Sędzia Jesse Reyes z wizytą w Związku Narodowym Polskim 0 23 kwietnia 2019

Sędzia Sądu Apelacyjnego Illinois Jesse Reyes złożył 12 kwietnia wizytę w siedzibie Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) w Chicago. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli ZNP (PNA) i związkowych mediów sędzia Reyes mówił o swoich planach ubiegania się w wyborach o urząd sędziego Sądu Najwyższego Illinois.

Spotkanie prowadził Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej. W rozmowie z sędzią Reyesem uczestniczyli też: sekretarz krajowa ZNP Alicja Kuklińska, skarbnik ZNP Steve Tokarski i Mark Dobrzycki, kierownik Amicus Poloniae, społecznej poradni prawnej ZNP (PNA), w której sędzia Jesse Reyes bywa prelegentem, a czasem nawet udziela się jako wolontariusz. Sędzia dlatego chwalił pracę edukacyjną i pomocową Amicus Poloniae na rzecz polonijnej społeczności, a zwłaszcza tych, których nie jest stać na kosztowne porady prawne. Obecni też byli na mityngu przedstawiciele ,,Dziennika Związkowego” i Radia 103.1 FM WPNA oraz szef kampanii wyborczej sędziego, Ivan Gonzalez.

Sędzia Jesse Gregory Reyes ukończył studia licencjackie na University of Illinois at Chicago (UIC) a tytuł doktora prawa (J.D.) uzyskał w John Marshall Law School (wówczas prywatna uczelnia, a od niedawna wydział UIC). Na wokandzie zasiada od grudnia 1997 r. – początkowo z nominacji, jako sędzia pomocniczy, a następnie już jako zwycięzca wyborów do Sądu Okręgowego Powiatu Cook, gdzie m.in. rozstrzygał sprawy w wydziale ds. ruchu drogowego. Jako sędzia tego wydziału (Traffic Court), na podstawie konkretnych przypadków oraz spostrzeżeń z sędziowskiej ławy, przyczynił się do uchwalenia przez parlament stanowy obowiązku posiadania ubezpieczenia samochodowego oraz wprowadzenia praw jazdy dla nieudokumentowanych imigrantów. Z kolei jako sędzia sądu administracyjnego położył nacisk na wielojęzyczną edukację petentów zagrożonych utratą domów (ang. foreclosure). W 2012 r. wygrał elekcję na sędziego Sądu Apelacyjnego Illinois. Mimo poważnych obowiązków zawodowych na nowym stanowisku nie zrezygnował z pracy społecznej i edukacyjnej i dalej występował z ważnymi prelekcjami, jak choćby z wykładami ostrzegającymi przed używaniem emoji w korespondencji służbowej, ponieważ owe pozornie niewinne i sympatyczne znaki graficzne mogą być różnie interpretowane przez adresatów i prowadzić do spraw sądowych o – na przykład – prześladowanie seksualne czy zastraszanie.

W przyszłym roku sędzia Jesse Reyes będzie kandydował z ramienia Partii Demokratycznej w wyborach do Sądu Najwyższego Illinois (ang. Justice of Illinois Supreme Court), na miejsce odchodzącego na emeryturę sędziego Charlesa Freemana. Jeśli sędzia Reyes wygra listopadowe wybory, będzie pierwszym sędzią latynoskiego pochodzenia w stanowej najwyższej instancji.

Po spotkaniu z przedstawicielami Związku Narodowego Polskiego sędzia udzielił naszej gazecie wywiadu, który ukaże się za tydzień.