Sanktuarium w Strzelcach Wielkich niezależne energetycznie

Ufundowanie paneli elektrycznych dla Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich i dofinansowanie budowy parkingu przy miejscowym cmentarzu to najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, jakie w tym roku udało się zrealizować chicagowskiej Fundacji Parafii Strzelce Wielkie, która od 13 lat wspomaga parafię w wyposażaniu wybudowanej w 2005 roku świątyni.

– Dzięki zainstalowaniu paneli od czerwca tego roku parafia zaoszczędza miesięcznie około 3 tysięcy złotych, które do tej pory musiała płacić za dostarczaną energię elektryczną. Kościół jest niezależny od zewnętrznego dostawcy prądu. Wydatkowaliśmy na ten cel 25 tys. dol., ale ten wydatek bardzo szybko się zrekompensuje, bo praktycznie w ciągu trzech, czterech lat, a urządzenia mają gwarancję na 25 lat. Dodatkowo w tym roku dołożyliśmy siedem tysięcy dolarów do wybudowanego przez gminę Szczurowa parkingu przy cmentarzu w naszej rodzinnej miejscowości. Było to wszystko możliwe dzięki zaangażowaniu Polonii, która licznie wspierała nasze charytatywne zabawy i pikniki oraz naszych członków, dzięki zaangażowaniu których mogliśmy te imprezy zorganizować. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie – podsumował tegoroczne osiągnięcia fundacji jej przewodniczący Stanisław Chwała.

Okazją do podsumowania działalności była zabawa andrzejkowa, która z udziałem blisko dwustu osób odbyła się w sali bankietowej Jolly Inn. Impreza zakończyła doroczny cykl przedsięwzięć charytatywnych, na które złożyły się również Walentynki oraz dwa pikniki. Na pierwszym z nich gościem był misjonarz z Czadu, który także otrzymał wsparcie finansowe dla prowadzonej przez siebie misji.

Andrzejkowy wieczór chicagowskiej fundacji obfitował w kilka niespodzianek. Do najciekawszych należał konkurs na stolik, przy którym panowie najhojniej obdarowali swoje wybranki różami. W tej zabawie najlepiej spisali się panowie przy stoliku pani Iwony z numerem jedenastym, którzy zakupili 183 róże. 116 kwiatów zakupili panowie przy stoliku Klubu Niedzieliska. Tylko o sześć kwiatów mniej otrzymały panie przy stoliku Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, które odebrały nagrodę za trzecie miejsce. Kolejną atrakcją wieczoru była loteria fantowa, w której za jednego dolara można było stać się posiadaczem między innymi 48-calowego telewizora. Trafił on w ręce Jolanty Rączki. Uczestników imprezy, wśród których sporą grupę stanowili ludzie młodzi, portretował artysta malarz z Poznania Kazimierz Burzyński. Specjalne powinszowania imieninowe otrzymali obecni na sali panowie noszący imię patrona sobotniego balu, który okazał się kolejną bardzo udaną imprezą na charytatywnym polu działalności fundacji, która w ciągu 12 lat istnienia wypracowała i przekazała dla parafii pomoc o wartości ponad pół miliona dolarów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP